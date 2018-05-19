Son dakika: Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye FETÖ tepkisi

Muharrem İnce'ye sert tepki göstererek Twitter'dan yanıt veren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı'na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım,evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz."

Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye FETÖ tepkisi!

"DEVLET YALAN SÖYLEMEZ"

"İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı'ndadır. Sayın İnce,Devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz.

"YALANCILIĞI DEŞİFRE EDİLİNCE..."

"Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve yanlış yaptım, der zannettim. Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş.

"Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz,belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz,ABD'den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye'ye inanmıyorsunuz da ABD'den arayana neden inanıyorsunuz?