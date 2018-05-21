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'nin milletvekili aday listesi

'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 21:36
Vatan Partisi'nin milletvekili aday listesi

Listeye göre, milletvekili aday gösterilenler ve gösterildikleri iller ile sıralar şöyle:

ADANA

HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU

HATİCE NESRİN KILIÇAY

EROL SEZGİNLER

GÜLŞAH TİRENG

CEZMİ GÜRLEN

ALİ YAĞRI

BAHADIR BERKYEZ

AYŞE ÇELİK

VAHİDE BUDAK

EMİRALİ YILMAZ

DEMET UĞUR YETKİN

YALÇIN SEMİR AKARSU

FAYSAL ÖZCAN

ABDURRAHİM KÖYLÜ

EYLÜL KAYA

ADIYAMAN

MUSTAFA KABARCIK

MEHMET ALİ KORKMAZ

SÜLEYMAN YURTSEVER

MELEK DOĞAN

MUSTAFA ÇAM

AFYONKARAHİSAR

ZİYA ÖZTÜRK

HÜSEYİN KARANLIK

KADİR KESGİNER

ADNAN KARAKOÇ

RECEP BAYRAM

ABDULLAH ÖZOĞLU

AĞRI

NİMET İLHAN

ÖZAY GÖKÇE

BÜNYAMİN GÜLLE

İSMAİL CAN ÇAKAL

AMASYA

BÜLENT KOPUZ

SERDAR DEMİR

SEFER KILIÇ

ANKARA (1.BÖLGE)

TÜLİN OYGÜR

NUSRET SENEM

ÖZGÜR BURSALI

ZEHRA İNCİ ÖZDİL

MEHMET CENGİZ

HASAN FIRAT KAYAÖNÜ

SİBEL ARSLANTÜRK

KAAN DOĞAN

ALİŞAN GÜRZ

EMEL YALIN

HAKKI ERMAN ERGİNCAN

AYSAN CANVER

BİLAL GÜRBÜZ

ANKARA (2. BÖLGE)

HASAN ATİLLA UĞUR

KAMİL DEDE

ERTEN ACIR

BÜLENT ESİNOĞLU

BERKAN ÖZER

ŞEN YAZGAN

YILDIRIM BEYATLI DOĞAN

DURMUŞ ALİ ERKAN

ÖZGÜR SEYİT SEVER

ASYA BANU PEHLİVAN

AGAH KUTLU

ANKARA (3. BÖLGE)

UTKU REYHAN

ERCAN ENÇ

GÜLDANE PEKDOĞAN

OKTAY YILDIRIM

DENİZ TOKGÖZ

KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ

MELEK GÜVENÇ

ANIL EREN YILDIZ

EMRE CAN

ONURCAN SUNGUR

YASİN MERT GÜLER

HAVVA AYNUR ŞAHİN

AntalyaLYA

AHMET ÖZBAY

BÜLENT OKAY

NİYAZİ SELİM SELÇUK

OĞUZ ÖZYAVUZ

HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN

HASAN FARUK KURTOĞLU

RIZA TÜRKMENDAĞ

AHMET SORKUÇ

KAMİL MELİH KIRCA

HÜSEYİN BARAN KARABULUT

TAHİR SERTKAYA

RECEP DEVECİ

HATİCE DEMİR

NECMİYE KARAASLAN

MUSTAFA ERTEM

BERFU BAYAV OFLAZ

ARTVİN

NEVZAT ACAR

NACİ YAŞAR KARA

EMRE ALBAYRAK

AYŞE HANDAN ERSİN

ZÜHRE GENİŞEL

İRAYDA BEGÜM BAY

BERRİN ARSLAN

AFET GÖK HEUSCHELE

SANİYE DUMAN

İRFAN ÜLKÜ

BALIKESİR

OSMAN AYDIN ŞAHİN

HASAN METİN PINARBAŞI

SERDAR GÜRSES

HÜRDOĞAN ORMANCI

AYFER YALÇIN

CEMİLE TAŞDEMİR

AHMET UYSAL

NİLGÜN YORGANCI

ERDOĞAN GÖKÇE

BİLECİK

SEZAİ CIVGIN

ORHAN KİRAZ

BİNGÖL

ALİ HAYDAR VARAN

SİNAN YEŞİLYURT

GÜLABİ DEMİR

BİTLİS

KAYALI ÇETECİOĞLU

EMİLHAN GÜÇLÜ

GİZEM ŞANLI

BOLU

MÜRVET KARATAŞ

AYLA AŞIK

SEMİHA ARABACIOĞLU

BURDUR

SELAHATTİN AŞKAR

TAHİR MAHİR ÖZTÜRK

MUSTAFA ACAR

BURSA (1. BÖLGE)

MUSTAFA ENVER YILMAZ

SEMRA YILMAZ

ELİF GÖKKUŞ

BEKTAŞ AYKUT

AYTAÇ TOKER

ERDAL TEZCAN

İSMAİL TIKIR

HÜSEYİN KURUR

MURAT EMRE

RÜSTEM OROZBAY

BURSA (2. BÖLGE)

FERHAT YILDIZ

CANAN BÖLÜK

BURHAN KURTULMUŞ

SÜLEYMAN YURDDAŞER

HASAN HÜSEYİN FERAH

HİLMİ ELÜSTÜ

ARZU BİTİRGİÇ

FERİDUN ÖZTÜRK

CUMA ÇİMEN

SALİH MUTLUGİL

ÇANAKKALE

ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU

KAMURAN ÇİMEN

HÜSEYİN DURU

SERKAN ÖZBAKIR

ÇANKIRI

SÜLEYMAN KARATAŞ

HAKAN ÇELİK

ÇORUM

MURAT BURHANOĞLU

ESENGÜL DEMİRKAZIK

MEHMET PATLAR

ERGÜN ESERYAĞAR

DENİZLİ

MEHMET ÇOBANOĞLU

TEOMAN BARUT

GÖKHAN DİKMEN

AHMET SUSEVEN

MESUT YILAN

BERFİN YAVUZ

HALİS ÖZKAN

CANSU ALTINKAYA

DİYARBAKIR

BAYRAM YURTÇİÇEK

SÜLEYMAN ÇELİK

MEHMET HALUK MIHALİOĞLU

EFLATUN KEMAL ERBİS

SABAHAT ARSLAN

MEHMET ZÜLKİF BAYRAK

VEDAT TUNCA

YAĞMUR AKOL

ERTAN GÜNDOĞAN

NURİ ŞAHİN

EBRU CENGİZ KOÇ

BURAK BURKAN

EDİRNE

ŞÜKRÜ ÖZER

ENİS ÇETİNEL

ATA OGÜN KAPLAN

CENGİZ BALCI

ELAZIĞ

HATİCE KOYUN

İSMET SEVİM

BEDRİ DÖNERTAŞ

SANİYE ÜSTÜNDAĞ

HASAN KAYAŞ

ERZİNCAN

EMRAH TAŞTAN

SAVAŞ DÜZGÜN

ERZURUM

HİKMET CEYLAN

EYÜP KEMAL OKAN

NEDİM GÜLTEKİN

OĞUZ KARLIBEL

MESUT YENİPINAR

BİROL ALTINKAYA

ESKİŞEHİR

RAİF EŞKİNAT

TEMEL ARAS

DİLEK ÇINAR

MUSTAFA ERDÖNMEZ

FURKAN KAPLAN

MESERRET DOĞAN

AYCAN AYBÜKE YILDIRIM

GAZİANTEP

MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN

MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ

MURAT SOYCAN

TÜLAY İYİEKİCİ

KUTLUHAN TENCAN

ALİ AYVAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ALİ TAHİR EROL

AYŞE BAKIŞGAN

SEYYALE ERGÜN

AHMET KURT

HALİL TRAMPAOĞLU

ALİ GÖKÇAYIR

HÜSEYİN ÖZ

GİRESUN

GÜRSEL EKMEKÇİ

FATİH ÖZDİL

NİHAT KARA

FIRAT ORTATEPE

GÜMÜŞHANE

AHMET GÜRSOY KAYAALP

İSRAFİL TEKİN

HAKKARİ

NEVRUZ TOKTAMIŞ ÇİFTÇİ

EFE HAN HUNDEMİR

KAZİP KOYUN

HATAY

MUHSİN ASLAN

MUSTAFA BEBEK

GÜLSEREN BULUTOĞLU

EDİB HADİMOĞULLARI

GÜNSELİ KARA

NECLA ÖNCÜ

EMRAH KOÇAK

ALİ ERDEM KÖZ

RAZİYE BEDİR

GÖNÜL GÖKKAN

EDİP BİÇER

ISPARTA

MURAT İŞLER

TÜLİN KURT

ALİ OSMAN ÇETİN

MESUT ÖZLÜK

MERSİN

LERZAN ÖZGENÇ

ŞÜKRAN AKAL

ALİ KALAN

FIRAT ARKALI

NURSEL IŞIKSOY

ALPAY SAVCI

SALDIRAY GÜRBÜZ

YUNUS YILDIRIM

ZEYNEP BURKAN

MUSTAFA AKŞAHİN

LEMAN KANLIOĞLU

NURETTİN ATAMAN

ERCÜMENT ÇAMLI

İSTANBUL (1.BÖLGE)

MUSTAFA İLKER YÜCEL

HACER ŞULE PERİNÇEK

GÜNİZİ DİZDAR

FATOŞ GÜDEN

SARPER ÖZSAN

FERİD İLSEVER

OSMAN ERBİL

UĞURCAN YARDIMOĞLU

MUZAFFER ÜNSALDI

ORÇUN CEYLANDAĞ

İSMAİL HAKKI AKTOK

GÜLŞAH AKYILDIRIM

UĞUR ÇETİNKAYA

İBRAHİM OKAN ÖZKAN

ŞENCAN BAYRAMOĞLU

NAMIK KEMAL KOÇ

ALTAN TÜFEKÇİ

CEMAL IŞIK

HAKAN EKİZ

YILMAZ ERSEZER

MEHMET DÖLEK

MİNE HACIOSMANOĞLU

GÜRBÜZ ÇUHADAR

SELÇUK PEKACAR

MELTEM GÜRSOY SIRT

TÜZİN TÜFEKÇİ

HİMMET KIRIK

ALPAY TUĞLU

ALİ DUMAN

GÖKSEL ÇOBAN

FUAT YILDIZ

BORA ÇELİK

EREN ÖZTÜRK

ENES ESATOĞLU

MEHMET ORHAN ŞENOĞLU

İSTANBUL (2. BÖLGE)

SONER POLAT

AYKUT DİŞ

ELİF İLHAMOĞLU

CENAP YENER

ZEYNEP KÜÇÜK

MEHMET DENİZ YILDIRIM

TAYFUN GÜROL

TURHAN ÖZLÜ

EMİNE ECE BOYLU

İZZETTİN ÖZKİBAR

SİNAN ÖZKAN

EMİN ALGÜN

DEMİRTAŞ MAĞDEN

AYDIN EREL

YUSUF FEYZİOĞLU

NURAY KAYA

AYHAN İLHAN

SEVAL DUYGU AKYILDIZ

HÜSEYİN SÜRÜCÜ

DOĞANCAN ERDOĞAN

AHMET MURATOĞLU

İLKNUR GÜNDOĞAN

SADETTİN BÜYÜKALP

CAFER TAYYAR AYMAN

ŞAFAK ERDEM

DENİZ ÇAKMAK

GAZİ DOĞAN

BİLAL ÖZTÜRK

İSTANBUL (3. BÖLGE)

HASAN KORKMAZCAN

SİNAN BAYKENT

ALPER SUNAÇOĞLU

SERDAR ÜSKÜPLÜ

GÜLGÜN BUDAK

YADİKAR ÖZEN

YILDIRIM ÇAVUŞOVALI

İBRAHİM BENLİ

AYHANIM SUN KUZUGÜDENOĞLU

MERDAN ASLAN

HATİCE ECE KARACA

ŞADUMAN ÇAĞLAR

HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT

BESTE GÜL ÖNEREN

LATİF AYDIN

İLKER DAĞLIOĞLU

HASAN BAYDEMİR

TÜLİN SANER

SAMİ EKŞİ

ALİ ÇINAR

BAKİ ERCAN

İLHAN YALNIZCAN

MELİHA SEVENCAN

AHMET ÖN

MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL

BERKE MUSTAFA BERKİL

UĞUR AYKAÇ

IŞIKGÜN AKFIRAT

YİĞİT YAZGILI

MERT SAVCI

ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN

OKTAY EKMEN

ZİHNİ SELVİ YÜKSEL

HASAN BARAN ERÇEL

CENK CEYLAN YÜKSEL

İZMİR (1. BÖLGE)

ÇAĞDAŞ CENGİZ

SERHAN BOLLUK

HÜSEYİN TUGAY ŞEN

HÜLYA YARBUZ

İHSAN SEFA

FERDİ TANHAN

ABDULLAH KARŞILAYAN

DOĞA DURSUN

OKTAY ÜNAL

EDA YÜCEL

ÇETİN TAVMAN

BAYRAM ŞEN

GÖRKEM GÖZET

SERKAN ÇETİNKAYA

İZMİR (2. BÖLGE)

CEM DİKMEN

PINAR GÜL

CENGİZ ÇAKIR

MELTEM AYVALI

BİRKAN BURKAN

AYŞEGÜL KAHRAMAN

SEDAT GÜVEN

HASAN ATİLLA TÜRKÖZ

ÖMER TIRAŞOĞLU

HÜSEYİN ÇAKICI

SAMET KUNT

BAİTTİN ERBEY

MUSTAFA GÖKMEN

SERDAR GÖKÇE

KARS

MUHAMMET ALİ GÖKÇEK

MUHARREM YERLİ

BİNNUR ZUHAT YOKUŞ

KASTAMONU

CENGİZ GÖKTAŞ

TACETTİN ÖMEROĞLU

MEHMET SAMİ ÖZCAN

KAYSERİ

EYUP SALAHATTİN KARAKAŞ

MEHMET CANBOLAN

BEYHAN YILDIRIM

TUĞBA TÜFEK

MUSTAFA KOÇAK

SELMA TOSUN

MEHMET ONAYLI

KORAY ENES YILMAZ

LEYLA ÖZHAN

KAZIM BERK ÖZTÜRK

KIRKLARELİ

SELDA KILIÇ

EKREM KARACA

HÜSEYİN DEMİRCAN

KIRŞEHİR

İLKER ÖZKAMALI

OSMAN KILIÇ

KOCAELİ

SEBAHAT CİCİOĞLU

FURKAN YÜCE

ORHAN KADIOĞLU

KADİR DOĞAN

MEHMET AKKAYA

HATİCE ALP

MUSTAFA CERİT

AHMET ŞAHİN

ALİ TANRIKULU

NURAY TURAN

BORA YAVUZ

NAİM BAKIR

EROL ÇETİN

KONYA

KAZIM KOÇER

SAMET SAĞLAMER

ASLAN KILIÇ

BERAT BERK CANDEMİR

FAHRETTİN KÜÇÜK

ALİ PAŞAOĞLU

NİLGÜN BİTLİSLİ

ONUR ÖZCAN

EYLEM GÖKSU YILDIRIM

İBRAHİM TORAMAN

MEHMET CEYLAN

MEHMET ARDA YALÇINKAYA

YAŞAR DİYERBEKİRLİOĞLU

KÜRŞAT ÖZBEK

GÜRSEL HÜRRİYET EKER

KÜTAHYA

MUSTAFA ALTUNKAYA

SEVGİ ELMA

MURAT GENİŞEL

HASAN ÖZER

MUSTAFA TELİMEN

MALATYA

ARİF DOĞAN

ADNAN TÜRKKAN

ALİ GÜLER

ALİ İHSAN AKKAYA

SERVET ESEN

ABUZER ŞEREFOĞLU

MANİSA

MUSTAFA DABAN

İSMAİL ÖZANURK

AHMET CEMAL KATİP

MUZAFFER OKEK

DURMUŞ ALİ KILIÇ

SAFFET ŞENYURT

MUSTAFA PALATUR

ZAHİDE SÖNMEZ

RIFAT IŞIK

DUYGU KARABULUT

KAHRAMANMARAŞ

BEKİR BEKAR

EREN İLKEHAN

SALMAN YAŞDAL

DURDU YILDIZ

NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM

MEHMET ÖZDEMİR

YEMLİHA TAŞYÜREK

DOĞAN KOZAKLI

MARDİN

EMRAH ZORBA

CAFER HACİKADİROĞULLARI

ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK

ARZU ÜSTÜNDAĞ

GÖZEN ESMER

CANSU BALKAYA

MUĞLA

GÜNAL DAL

NAHİDE TEKİNÇAY

ANIL COŞKUN

HÜSEYİN TÜRKAY

MEHMET TİRYAKİ

HASAN ORTATEPE

VEDAT YEMİŞ

MUŞ

CAZİM YILDIZ

HANEFİ BEREKE

SERDAR SAĞLAM

RASİME CEREN AKSU

NEVŞEHİR

MELİHA ATALAY

ELİF MURŞİL

FURKAN ÖZÇİL

NİĞDE

ŞEMAİL KAHRAMAN

SÜLEYMAN YÜRÜK

HASAN AKŞEN

ORDU

OSMAN ERDAŞ

NEFİSE IŞIK

İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN

ÇAĞATAY YURT

TEMEL NUCUMİ YILMAZ

NAİL DURUKAN

RİZE

SALİH ÖKSÜZ

ERDOĞAN BAKOĞLU

DERYA ÇAĞLAR

SAKARYA

İNCİ AKKAYA

EMRE CAN ÇELİK

SEDA DAĞLAR

ERDİ TURAN

EMRE GÜMÜŞSU

MELİH ERSÜKMEN

ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN

SAMSUN

MUSTAFA ALEMDAROĞLU

HAYDAR ÇOLAK

SEMRA KORKMAZ

NAZİFE ŞAHİN

MEHMET ALİ ERGİN

GÜLŞAH YILDIRIM

YASEMİN TİRYAKİ

VURAL YÜCEL

ONUR GİDEN

SİİRT

KAAN ARSLAN

TAMER CEBECİ

OZAN CAN COŞKUN

SİNOP

ATİKE SAĞIROĞLU

SABAHATTİN CANİK

SİVAS

METİN ÇEKEN

MUHAMMET ATMACA

ZEYNEL SARPDAĞ

ÜZEYİR COŞKUN

MİTHAT ÖNAL

TEKİRDAĞ

HASAN ORUK

ÖZKAN İNCİ

GÜRKAN TÜRKSOY

TEVFİK ATALAY

AKİF ŞENOGLU

KENAN SERBEST

YAREN KAPLAN

TOKAT

HANDAN FATİH

ABDULLAH SEZGİN

ÖZKAN ÇAKMAK

HATİCE YAVUZ

SELÇUK CANBİLEK

TRABZON

HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN

VAROL SOYDAN

İNCİ GÜNGÖR

BÜLENT SARAL

HAMDİ BAYRAM

YETER BÜLBÜL FİKİRDANIŞ

TUNCELİ

NİHAL GÜNDOĞAN

SÜLEYMAN ÇELİK

ŞANLIURFA

ABDULLAH DENCİK

ŞERİF BİLGİN

MUSTAFA ATACA

SABRİ BİLGİN

HASAN ŞİL

HASAN KONGÜL

İSMAİL BİLGİN

SİBEL KOÇ GÜVEN

KÜBRA ÖZDEMİR

ERKAN YÜCEL SEYTİN

UĞUR BIÇAKLIOĞLU

RUHİ ALPER

SEZER EZSEVEN

BURCU BİLİCİ

UŞAK

RAMAZAN PEKER

ELİF ÇOBANOĞLU

UĞURCAN AVCI

VAN

HALİL HALİT TOKER

CAFER SİNCER

AZİZ ÇİFTÇİ

EBRU ÖZTÜRK

NURİ KAYA

AYTAÇ ÖZTÜRK

YUSUF KARTAL

YAĞMUR EKİM YILMAZ

YOZGAT

NİYAZİ CEYLAN

KADİR ÜNSAL

MUSTAFA KILIÇARSLAN

GALİP ÜSTÜN YEŞİLOVA

ZONGULDAK

SAVAŞ ORUÇ

İSMAİL CİHAT İÇELLİLER

UMUT KAPTAN

ŞERAFETTİN KİREN

PERİHAN ÖZHİM

AKSARAY

MUSTAFA YILMAZ

ATİLLA KARAKOR

ABDULLAH SERT

ÖZLEM ETÇİ

BAYBURT

YAKUP YALÇIN

KARAMAN

RIZA YAVUZ

ALİ GÜLTEKİN

NEJLA ÖCAL

KIRIKKALE

NEZİH GÜLŞEN

RAİF KAYBAL

YAKUP SEVİNÇ

BATMAN

MURAT TURGAY SANCAKLI

NURİ KARTALOĞLU

MEVLÜDE DİNÇBUDAK

VOLKAN TAŞDEMİR

GAZİ ŞİMŞEK

ŞIRNAK

YUSUF ÇELİK

ANIL SOLMAZ

BÜŞRA ŞAHİN

BİRKAN YÜCE

BARTIN

FATMA GÜL ARSLAN

SEDAT ÇETİN

ARDAHAN

ERDAL UYGUR

PERİHAN TEKİN

IĞDIR

KURBAN TURAN

ÜMİT SARAK

YALOVA

MUSTAFA LÜTFİ BAL

BEGÜM SULTAN İŞBİLEN

İLHAN YÖRÜK

KARABÜK

ÖZGÜN BOZKURT

MUSTAFA EROL

MEHMET PENÇEK

KİLİS

İRFAN MÜLHİM

MUSTAFA ASEFLER

OSMANİYE

ECDET GÜVEL

ALİ UFUK ÇATALBAŞ

HAVA KAPLAN

SADULLAH MERT

DÜZCE

HÜMEYRA YILMAZ

SERAP NAZ BAŞAR

RUHSAR UYSAL

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