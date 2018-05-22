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Ankara'da 8 albay 'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 8'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 20:08
Ankara'da 8 albay FETÖ'den tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 13 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

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Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANANLAR...

Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

25'İ MUVAZZAF 72 ALBAY İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, 18 Mayıs'ta sevkedildikleri mahkemece tutuklanmış, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Ankara'da 8 albay FETÖ'den tutuklandı
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