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Tutuklu Yunan askerler için 'de duruşma yapıldı

'de, sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında 'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen (25) ile astsubay çavuş 'in (29) için Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 19:46
Tutuklu Yunan askerler için Edirne'de duruşma yapıldı

Pazarkule 'nın karşısındaki 'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen ile astsubay çavuş , geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti.

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1 MART'TA TUTUKLANMIŞLARDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLUK DEĞERLENDİRME DURUŞMASI YAPILDI

2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracı ile adliyeye getirilen Yunan askerler, elleri önden kelepçeli olarak binaya alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri adliye ve çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren duruşmada Yunan askerler sınırı yanlışlıkla geçtiklerini belirterek tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği Yunan askerleri hakkında 'de ikametlerinin bulunmaması, kaçma şüpheleri nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı Yunanistan'ın Edirne konsolosu Sotiria Theochridi de izledi.

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Tutuklu Yunan askerler için Edirne'de duruşma yapıldı
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