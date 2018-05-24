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/ sanığı kadın, iddialarını reddetti

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında tutuklanan ve 'a toplam 196 bin 618 kez girdiği iddia edilen kadın, yargılandığı davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 18:39
FETÖ/PDY sanığı kadın, ByLock iddialarını reddetti

'da / soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'u bir telefonunda 163 bin 121 kez diğer telefonunda ise 33 bin 497 kez kullandığı tespit edilen Ragibe Ö.'nün "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

ByLock'u kardeşi aile içinde mesajlaşırız diye yüklemiş

"ÖĞRENCİ EVLERİ SORUMLUSU..."

Örgütün Samsun sorumlusu olduğu ileri sürülen Ragibe Ö. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ragibe Ö., telefonlarına ByLock yüklemediğini ve Bylock kullanmadığını savundu.

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Duruşma Temmuz ayına ertelendi.

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FETÖ/PDY sanığı kadın, ByLock iddialarını reddetti
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