FETÖ/PDY sanığı kadın, ByLock iddialarını reddetti

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u bir telefonunda 163 bin 121 kez diğer telefonunda ise 33 bin 497 kez kullandığı tespit edilen Ragibe Ö.'nün "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

"ÖĞRENCİ EVLERİ SORUMLUSU..."

Örgütün Samsun öğrenci evleri sorumlusu olduğu ileri sürülen Ragibe Ö. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ragibe Ö., telefonlarına ByLock yüklemediğini ve Bylock kullanmadığını savundu.

BYLOCK YAZIŞMALARINDA FETÖ ÜYELERİNE "ÇÖZÜLMEYİN" TALİMATI

Duruşma Temmuz ayına ertelendi.

‘BYLOCK’ÇULARIN YÜZDE 80’İ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI