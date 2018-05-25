Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğaAntalyalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden alırken, üç üniversiteye de rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üç üniversiye de rektör atadı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar'ı, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu'yu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk'ü atadı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden almışlardır" denildi.