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Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'ı rektörlük görevinden alırken, üç ünversiteye de rektör atadı.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:41
Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

Recep Tayyip ErdoğaAntalyalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'ı rektörlük görevinden alırken, üç üniversiteye de rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üç üniversiye de rektör atadı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar'ı, Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu'yu, Rektörlüğüne de yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk'ü atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden almışlardır" denildi.

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Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması
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