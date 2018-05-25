İzmir'de Özkan isyanı büyüyor

İstanbul'dan aday gösterilğiğini öğrenince Tezcan'ın odasını basıp, yumruk atıp küfürler savuran Özkan daha sonra soluğu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gidip, 'Silin beni' diyerek yüksek sesle bağırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğul ile İl Başkanı Deniz Yücel, 'Tuncay Özkan'ı İzmir'de istemiyoruz. Başka bir yerde aday gösterin' talep ve baskıları sonucu listelerde İstanbul'da yer buldu. Yumruklu kavganın perde arkası üç yıl önce ön seçimle İzmir'den milletvekili olan Tuncay Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kongredeki atışması fitili ateşlemişti.

3 Kasım 2015'de yapılan genel seçimlerin ardından, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum' diyerek perde arkasında çalışma başlatan Özkan'ın bu hamlesi Kocaoğlu'nun kulağına gitti. Kocaoğlu ile Özkan kozlarını 19 Aralık 2015'de yapılan İzmir il kongresinde paylaşıp, kongre salonunda yumruklu kavganın çıkmasına neden olmuştu. Kocaoğlu'nun kürsüye çıkıp, 'Kontenjandan gelenlerin İzmir'i dizayn etmeye hakkı yoktur' sözlerine Özkan, 'Hangi ön seçimden geldin başkanım' karşılığını verdi. Bu atışmanın ardından Kocaoğlu taraftarları kürsüye yürüyüp Özkan'a tepki gösterdiler. Yumruklu kavganın kazananı şimdilik Özkan, ancak İzmir'de hem il başkanı hem de büyükşehir belediye başkanı Tezcan ile Kılıçdaroğlu'na, 'Bizi kandırdınız' diyerek tepkili.

KÜRSÜYE YÜRÜYÜP, 'İZMİR AZİZ'DİR AZİZ KALACAK' SLOGANLARI ATTILAR

Özkan'ın Aziz Kocaoğlu'nu hedef alan sözlerinden sonra salonda bulunan partililer, "İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak" sloganlarını atmışlardı. Özkan ise bunun üzerine "'İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak' diyenlere karşı, 'İzmir CHP'dir, CHP kalacak' diyorum" diyerek kavganın fitilini ateşlemişti. Bu sözlerin ardından bazı delegeler ve partililer Özkan'ın bulunduğu kürsünün önüne gelerek Özkan'ı yuhalamaya başladı. Kongre salonunda kavga çıkarken, mevcut il başkanı Bedri Serter ortamı sakinleştirmeye çalıştı, gerilimi halının altına süpürdü. Ancak 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Özkan ile İzmir kavgası yeniden alevlendi.





O'NU BURADAN ADAY GÖSTERMEYİN

24 Haziran Genel Seçimleri için aday listelerine direk müdahale eden Bülent Tezcan'ın odasının basılması olayı şöyle gelişti: Gazeteci Tuncay Özkan'ı İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 'İzmir'den aday yapmayın. Hem örgüt hem de ben onun buradan aday olmasını istemiyoruz' diyerek genel merkezden talepte bulundu. İzmir örgütü ve başkan Kocağolu ile kavgalı olan Özkan, gemileri yakıp kriz çıkardı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Tezcan, İzmir'den gelen istek doğrultusunda Özkan'ı İstanbul 2. Bölge 1. sıraya yazdı.

TEZCAN'IN ODASINI BASTI

Bu durum İzmir'de sevinçle karşılandı. Ancak durumdan haberi olan Özkan, Tezcan'ın odasını basarak, 'Beni nasıl İzmir'den alıp, İstanbul'a yazarsınız' diyerek üzerine yürüdü. Karşılıklı küfürleşmeler ve bağrışmalar, itişmeler devam ederken partililer araya girdi. Özkan ile Tezcan yumruk yumruğa geldi. Ağır hakaretlerin uçuştuğu odaya güvenlik görevlileri dahi geldi. Özkan, Tezcan'ın odasından çıkarak bu kez Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun odasına giderek, 'Beni bu listeden silin' diyerek rest çekti.





LİSTELER TESLİM EDİLENE KADAR UYUTTULAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Özkan'ın bu sert tepkisi etkili oldu. İstanbul'dan yeniden İzmir'e kaydırıldı. Bu durumdan haberi olan İzmir İl Başkanı Yücel ile beraberindeki heyet genel merkeze geldi. Yücel'e, 'Merak etme İstanbul listelerinde Özkan' denilerek İzmir yöneticileri uyutuldu. Listeler Yüksek Seçim Kurulu'na verilince Özkan'ın İzmir'e kaydırıldığı netleşti. Örgüt ayaklandı. Hem Tezcan'a hem de Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren yöneticiler İzmir'in yolunu tuttu. Şimdi hem Kocaoğlu hem de İzmir il örgütü genel merkezin yaptığı, 'uyutma' yöntemine büyük tepki gösteriyor.

İZMİR'İ DİZAYN EDEMEZSİN

Üç yıl önce yapılan İzmir il kongresinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada taraf olduğu iddialarına çok sert cevap verdi. Kocaoğlu konuşmasında, "Listede seçilip milletvekili olup kükremenin, hele kontenjandan gelenlerin İzmir'i dizayn etmeye hakkı yoktur" demişti. Kocaoğlu'nun ardından kürsüye gelen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise konuşmasında Kocaoğlu'nu hedef aldı ve şunları söylemişti: "Aziz Başkanı kınıyorum. Ben de kontenjandan geldim. Böyle büyük bir başkanın 'kontenjandan gelenler İzmir'i dizayn edemez' demesini yakıştıramadım. Hangi ön seçimden geldin başkanım? Seni hangi ön seçimden getirdiler? Genel Merkezimizin iradesini nasıl ayaklar altına alırsın Başkanım. Hiç yakışmadı."



CHP'de büyük kavga, birbirlerine düştüler