Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum mitinginde konuşuyor - CANLI

Erzurum İstasyon Meydanı'nda büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da güçlü hükümet için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste Cumhur İttifakı'nı AK Parti'yi desteklemeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

"SİZE BOSNA HERSEK YETER, SİZE DADAŞLAR YETER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP' mitingine izin veren Almanya'ya ise şu mesajı gönderdi: Avrupa'da terör örgütünün ön kuvveti olan HDP'ye meydanlarda miting izni veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyor. Size Bosna Hersek yeter, size Erzurum'daki dadaşlar yeter.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Size Bosna Hersek yeter, size Dadaşlar yeter"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum mitingindeki açıklamasına şöyle devam etti:

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 475 OLDU

Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştı. Dadaşın olduğu yerde terörist barınabilir mi? Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 414 oldu. Dedim ya onlar kaçıyor... Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayıp atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Biz yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ederiz.

GÜVENLİK KORUCU ÜCRETLERİNE ZAM

Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz. Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "O bisiklete binmeye devam etsin"

"O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN"

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?

"RUSYA TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK"

Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum: Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

Almanya'da otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getirip yerli otomobile karşı çıkıyor. Bu ne gaflet! 28 milyar dolar biz otomotiv ihracatından elde ediyoruz. Bu ne cehalet.

"BU İŞ USTALIK İŞİDİR"

Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefinin ışığı İnşallah Erzurum'dan yükselecek. Biz ışığı yükseltmeye çalıştıkça birileri de söndürmeye çalışıyor. Bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız.

"HİÇBİR ŞEY VAAD ETMEDİKLERİ GİBİ YAPILACAK İŞLERİ ENGELLEYEREK SEÇİM KAZANACAKLARINI SANIYOR"

Ana muhalefetin adayı çıkmış yerli otomobilden Kanal İstanbul'a kadar ne kadar proje varsa hepsini iptal edeceğim diyor. Dikkat ediniz Türkiye için hiçbir şey vaad etmedikleri gibi yapılacak işleri engelleyerek seçim kazanacaklarını sanıyor. 2023'e kadar Türkiye'yi iki kat daha büyütmeyi hedefliyoruz. Almanya'da otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getirip yerli otomobile karşı çıkıyor. Bu ne gaflet! 28 milyar dolar biz otomotiv ihracatından elde ediyoruz. Bu ne cehalet. Tesisleri gez! Gör bakalım Türkiye neler yapıyor. Yerli marka otomobilimizin önümüzdeki yıl prototip hazır olacak. Elektrikli ve sürücüsüz otomobili hedefleyen bir projeyi ilkel bulanın bilhassa kendisi ilkeldir. Bunlar cami bulsa cami fabrika bulsa fabrika yıkar. Enkaz vaadedenlere cevabımızı yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz.

"DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN"

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

"BU OYUNLARI DAİMA MİLLETİMİZLE BOZDUK, BOZMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?

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