"Elinizi fırsat geçse aynısını yaparsınız"

Başkanlığını Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan'ın yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) inanılması güç bir skandala imza attı.





Derneğin resmi twitter hesabı üzerinden atılan tweet ile 27 Mayıs Darbesi övüldü.

Aktüel yazarı İdris Kardaş, ADD'nin darbe övgüsüne tepki göstererek "Terlikli siyasetçi, darbeci sivil toplum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Skandal paylaşımı sert sözlerle eleştiren Kardaş, "Kendisi sivil toplum, ama özü darbeci vesayetçi bir kurum olan ADD'nin bugün darbe olsa ne yapacağını kestirmek zor mu?" diye sordu.

Kardaş, 24 Haziran seçimlerinin 27 Mayıs ile gelen vesayet yapısının kırılması için önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek "7 Mayıs'ta vesayetçilerin açtıkları parantez 24 Haziran'da kapanacak ve milli irade esas olacak. ADD'nin ve onları destekleyenlerin bu açık darbe şakşakçılığının esas nedeni de bu." şeklinde yazdı.

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