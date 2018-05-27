Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > "Elinizi fırsat geçse aynısını yaparsınız"

"Elinizi fırsat geçse aynısını yaparsınız"

Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan yönetimindeki Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) meşru hükümete karşı yapılmış olan ve sonunda 'in idam edildiği 'ni öven skandal sözlere imza attı. Darbeyi övmek, darbeyi meşrulaştırmak ve darbeye zemin hazırlamak gibi suç teşkil eden şeyler barındıran sözlere karşı vatandaş büyük tepki gösterirken yetkilileri göreve davet etti. Aktüel yazarı İdris Kardaş ADD'nin skandal paylaşımına sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 22:45
Elinizi fırsat geçse aynısını yaparsınız

Başkanlığını Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan'ın yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) inanılması güç bir skandala imza attı.

Derneğin resmi twitter hesabı üzerinden atılan tweet ile övüldü.

Aktüel yazarı İdris Kardaş, ADD'nin darbe övgüsüne tepki göstererek "Terlikli siyasetçi, darbeci sivil toplum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Skandal paylaşımı sert sözlerle eleştiren Kardaş, "Kendisi sivil toplum, ama özü darbeci vesayetçi bir kurum olan ADD'nin bugün darbe olsa ne yapacağını kestirmek zor mu?" diye sordu.

Kardaş, 24 Haziran seçimlerinin 27 Mayıs ile gelen vesayet yapısının kırılması için önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek "7 Mayıs'ta vesayetçilerin açtıkları parantez 24 Haziran'da kapanacak ve milli irade esas olacak. ADD'nin ve onları destekleyenlerin bu açık darbe şakşakçılığının esas nedeni de bu." şeklinde yazdı.

İŞTE KARDAŞ'IN YAZISININ TAMAMI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Elinizi fırsat geçse aynısını yaparsınız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN