Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halalca Mahallesi'nde bulunan havaalanına geldi. Burada vatandaşların kendisine seslenmesi ile tellerin yanına gelen Erdoğan'a vatandaşlar içeri girmek istediklerini iletti. Erdoğan ise vatandaşları selamlayarak tüm Halalca sakinlerini akşam iftara davet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çocuklara korumalar tarafından oyuncak dağıtıldı.

Öte yandan Erdoğan'ı Yörük atlı birlikler karşıladı.

Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu.

Balıkesir Havaalanı'na indikten sonra miting için Atatürk Stadı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Cengiz Topel Caddesi boyunca yöresel kıyafetler giyen yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.