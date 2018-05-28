Emine Erdoğan KADEM’in geleneksel iftar porgramına katıldı

Katılımcıların Ramazanlarını kutlayan Emine Erdoğan 'namaz vaktin, zekat paranın yönetiminde bir disiplin aracıysa, oruç da nefisle mücadelenin yöntemidir.' dedi ve bir aylık bu nefis mücadelesinin tüm yıla yayılarak hayatları manevi bir disiplin altına alması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, 'Kadınların güçlendirilmesi için nitelikli projeler üreten KADEM, 'Geleceğe işbaşı' projesi ile de, devletimizin himayesindeki kızlarımıza yeni ufuklar açtı. Geleceğe işbaşı projesi, sivil toplum-kamu işbirliğinin güzel bir örneğidir. 42 evladımız, bilişim teknolojileri, tıbbi sekreterlik, muhasebe gibi alanlarda iş sahibi oldu. Bu somut çıktı, projenin geleceği adına da umut vaad etmektedir.' dedi.

Kadınları güçlü bir toplumun sağlam olacağını söyleyen Emine Erdoğan, 'çünkü cinsiyet adaletinin yerleştiği bir toplumda, adaletin tüm kazanımları mevcuttur.' diyerek cinsiyet adaleti konusunda toplumda bir farkındalık oluştuğunun altını çizdi.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %41'E ÇIKACAK

Hükümetin 2023 yılında kadınların işgücüne katılım oranını %41'lere çıkarma vaadine vurgu yapan Erdoğan 'Bu, toplumsal hayata, siyasete, iş dünyasına, kadın duyarlılığının, zekasının, sezgisinin taşınması demektir. Dünyanın, kadınların muktedir yüreğine ihtiyacı var. Kadının ve erkeğin birbirini tamamladığı, aklın ruhla buluştuğu, teorinin pratikle bütünleştiği bir dünya inşa etmek durumundayız.' dedi.

"TÜRKİYE DIŞINDA MAZLUMLARIN SESİNE KULAK VEREN YOK"

Kendi gençlik yıllarına da atıf yapan Erdoğan, 'Gençlik yıllarımdan bu yana toplumsal hayatın içindeyim. Sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerin kadın kollarına, aktif bir mücadelenin parçası oldum. Kadınlarımızla dizdize gözgöze, önümüze çıkan tüm engelleri aşarak çalıştık, çabaladık. Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin içinde yer aldık. Geçmişe dönüp baktığımda, iyi niyetli küçük çabaların aynı nehire akarak büyük bir çağlayan oluşturduğunu görüyorum.' dedi. Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Ne mutlu ki, bu çağlayan dünyanın mazlumları için de âb-ı hayat oluyor. Myanmar'a, Pakistan'a, Afrika'ya gittiğimde bunu hep hissettim. Rabbim, bizleri böylesi güzel işlere memur etti.'

Emine Erdoğan ayrıca, 'Kendilerine ekmek uzatanlara 'Beni tekrar acıktırmayacak bir ilaç verir misin?' diyen Suriyeli çocukların bize ihtiyacı var. Son nefesini 'sizi Allah'a şikayet edeceğim' diyerek veren Gazzeli çocukların üzerimizde hakkı var!' diyerek İslam dünyasının birliğe olan ihtiyacına vurgu yaptı. Türkiye'de farklılıkları zenginlik sayıp birleşerek bölgede güçlü bir model olunabileceğini ifade etti.

Emine Erdoğan, sözlerini şu dua ile bitirdi;

'Ramazan'ın bu güzel günlerinde, bu mübarek iftar saatinde ellerimizi Rabbimize açıyoruz. Bizleri, İslamın izzetinden nasiplenmiş Müslümanlar olarak yaşat!

Ya rabbi! Bu kutlu coğrafyada, Ebu Eyyubel-Ensari'ye komşu bu mekanda, bize temiz bir aklın, selim bir kalbin kapılarını aç!

Birbirimizi sevmeyi, insan olmanın onurunu taşıyarak birlikte yaşamayı nasip eyle! Bizleri kardeş eyle!'

KADEM'in iftar programında KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da birer konuşma yaptı. Programa iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.