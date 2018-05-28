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'nün "altın çocuğu"nun eşi tutuklandı

'nün () "altın çocukları"ndan eski İstihbarat Şube Müdürü 'in eşi eski hakim tutuklandı. Güven'in meslekten ihraç edilmeden birkaç gün önce işe gitmediği ve yakalanmamak için eşiyle büyük şehirlerde saklandığı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 18:19
FETÖ'nün altın çocuğunun eşi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 22 Mayıs'ta kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda, 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü (48) ile yakalanan karısı firari eski hakim 'in (45) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen eski Mesudiye hakimi Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘FETÖ’nün altın çocuğu’ ve eşi yakalandı

Şüpheli Güven'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

YAKALANMAMAK İÇİN...

Sevda Güven'in meslekten ihraç edilmeden birkaç gün önce işe gitmediği ve yakalanmamak için eşiyle büyük şehirlerde saklandığı öğrenildi.

FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven ile ilgili flaş bilgiler ortaya çıktı

Operasyonda gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ise Eskişehir'de tutuklanmıştı.

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FETÖ'nün "altın çocuğu"nun eşi tutuklandı
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