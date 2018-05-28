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Son dakika: 'den istifa etti

Son dakika... 'de istifalar ardı ardına geliyor. Partinin gençlik kolları başkanı Osman Ertürk Özel ve bazı illerdeki yöneticileri ile adaylar arasında son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha elendi. İp'in Kurucu Üyesi ve üyesi de istifa ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 16:26
Son dakika: Ruhat Mengi İyi Parti'den istifa etti

Bazı çevrelerin gazlamasıyla, bir meydanlara inen 'nin balonu çabuk sönüyor, partiyi tek eden edene. Partide bir istifa haberi de 'den geldi. Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu..

Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime, halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." dedi.

Mengi istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.

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Son dakika: Ruhat Mengi İyi Parti'den istifa etti
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