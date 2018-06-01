FETÖ sanığına hapis cezası

Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada yargılanan sanığa, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Karslı ile avukatı katıldı. Sanıktan, Kırşehir'de üniversitede okurken kaldığı evde lise öğrencilerini örgüte kazandırma ve örgüte müzahir faaliyetlerde bulunma suçlamaları dolayısıyla son savunmasını yapması istendi.

Karslı, 2011 yılında Kahramanmaraş'ta kapatılan dershaneye giderken örgütle tanıştığını ve Kırşehir'de üniversitede okurken de evlerinde kaldığını söyledi. Örgütsel faaliyet anlamında suç teşkil edecek bir eylem ve faaliyetin içinde olmadığını ileri süren Şahin Karslı, 2013-2016 yılları arasında Kırşehir'de bulunduğunu, okulunun bir yıl uzaması nedeniyle de eğitimini tamamladıktan sonra Erzurum'daki ailesinin yanına döndüğünü iddia etti.

Sanık Karslı, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkla ilgili hazırlanan iddianamede, Şahin Karslı'nın 2013-2016 yılları arasında kaldığı Kırşehir'de lise öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında aktif görev üstlendiği, darbe teşebbüsünden sonra kentten kaçarak Erzurum'da köyde yaşayan ailesinin yanına gittiği belirtildi.

İddianamede, sanığın bir süre burada kendisine çoban süsü vererek gizlendiğine vurgu yapılarak, hakkındaki soruşturma nedeniyle polisin köye gelmesi üzerine Erzurum kent merkezindeki bir arkadaşıyla irtibata geçtiği ve buradaki gaybubet evi diye nitelendirilen hücre evinde geçen aralık ayına kadar kalmaya devam ettiği ifade edildi.