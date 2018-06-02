Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'de yeni yapılan Mersin'deki Şehir Hastanesi'ni hedef alan bir haber yapılmıştı. Bugün o haberin yalan olduğu ortaya çıktı.



Atv'de Son Durak programının sunucusu gazeteci Melih Altınok, yapılan yalancı gazeteciliğe sessiz kalmadı.



"MUHALİF DEĞİL ELEŞTİREL GAZETECİLİK!"



Fatih Portakal, yaptıkları haberin yalan olduğu ispatlanırsa istifa edeceğiniz söylemişti. İddia üzerine, Portakal'ın istifa etmeyeceğini bildiğini belirten Altınok, "Biz sizin bildiğiniz gazetecilerden değiliz" diyen Portakal'a, ders niteliğinde cevap verdi:



"Kesinlikle değilsiniz. Çünkü bu işin gazetecilikle bir alakası yok. Düzmece haber yapmanın adı dünyanın neresinde gazetecilik? Kafanızda bir mesaj var. Bir ilkeyi benimsemişler: Gazeteci muhaliftir… Yok böyle bir şey. Gazetecinin görevi, eleştirel bakmaktır. Muhalif olursanız taraftar olursunuz. Kafanızdaki mesajı vermek için böyle haberler düzenlersiniz. Kendi mesajınızı aktarmak için gerçeği eğip bükersiniz. Ama "Gerçek"in bir özelliği vardır; mutlaka ortaya çıkarlar. O yüzden yalana gerek yok!"

Melih Altınok'tan, Fatih Portakal'a gazetecilik dersi!