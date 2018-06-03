Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'daki kritik seçim sürecinde parti tabanını şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ İÇİN SKANDAL TALEP



Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakın yanında yer alan SP, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama "Selahattin Demirtaş'ın terörle alakası yok"

Katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili bir açıklama daha yapan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, insanların sözle terörist olmayacağını belirtti. Karamollaoğlu, "Bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır" dedi.

DOSYALARI İNCELEMİŞ



Temel Karamollaoğlu, "Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın Muharrem İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz. Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz" şeklinde konuştu.