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nasıl olacak? İlk proje ortaya çıktı...

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında 'nın arazisine yapılacak 'ne ilişkin detayları paylaştı. Tezel yazısında, "Millet Bahçesi'yle ilgili haberleri okurken bir lu olarak ayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. 20 milyonu aşkın nüfusa sahip olan İstanbul yeşile ve parka hasretti. Millet Bahçesi projesi tamamlandığında dünyanın en büyük üçüncü şehir parkı olacak olması, bu hasreti büyük ölçüde giderecektir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 10:21
Millet Bahçesi nasıl olacak? İlk proje ortaya çıktı...

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

yapılırken ortak akıl devreye girmeli, halkının da görüşü alınmalı. Böylece halkın istekleri daha çok karşılanır. "Yine oraya bina dikerler, park alanı az olur" diyenleri bile kıskandıracak bir park yapılmalı. İlk projede de kapalı alan ihtiyacının mevcut binalarla karşılanacağı belirtiliyor zaten.

GÜNÜMÜZDE KENT PARKLARI SADECE YEŞİL ALANDAN İBARET DEĞİL

Mevcut kapalı alanlar aynı zamanda afet durumunda toplanma yeri olacak şekilde dizayn edilmeli. Millet Bahçesi'nde her yerde sigara içilmemeli, sigara içilecek alanlar belirlenmeli. Günümüzde parkları sadece yeşil alandan ibaret değil, farklı yaş gruplarından insanlara sunulan aktiviteler de önemli. Millet Bahçesi aynı zamanda İstanbul'un kültürel ve sosyal hayatına hizmet etmeli.

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