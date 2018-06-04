Millet Bahçesi nasıl olacak? İlk proje ortaya çıktı...

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Millet Bahçesi yapılırken ortak akıl devreye girmeli, İstanbul halkının da görüşü alınmalı. Böylece halkın istekleri daha çok karşılanır. "Yine oraya bina dikerler, park alanı az olur" diyenleri bile kıskandıracak bir park yapılmalı. İlk projede de kapalı alan ihtiyacının mevcut binalarla karşılanacağı belirtiliyor zaten.

GÜNÜMÜZDE KENT PARKLARI SADECE YEŞİL ALANDAN İBARET DEĞİL

Mevcut kapalı alanlar aynı zamanda afet durumunda toplanma yeri olacak şekilde dizayn edilmeli. Millet Bahçesi'nde her yerde sigara içilmemeli, sigara içilecek alanlar belirlenmeli. Günümüzde kent parkları sadece yeşil alandan ibaret değil, farklı yaş gruplarından insanlara sunulan aktiviteler de önemli. Millet Bahçesi aynı zamanda İstanbul'un kültürel ve sosyal hayatına hizmet etmeli.

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