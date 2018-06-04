Son Dakika: İyi Parti'de bir FETÖ'cü daha!

Emre Uslu başta olmak üzere FETÖ firarilerinin açıktan destek verdiği Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'de skandallar bitmek bilmiyor. İyi Parti'nin Bursa yöneticisi Levent Özeren'in 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabı üzerinden darbe propagandası yaparak FETÖ'nün darbe girişimine destek verdiği ortaya çıktı.

"ASKERE KARŞI GELMEYİN"

Yeniakit'in haberine göre İyi Partili Özeren, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ilk saatlerinde sosyal medya hesabında "Askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ifadelerini kullandı.

Özeren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı FETÖ'nün darbe girişimine karşı meydanlara çağırmasından rahatsız olduğu anlaşılıyor.

Özeren'in darbeyi susturan selalardan da rahatsız olduğu belirtildi. "Bu ne yahu… Bu saatte camilerde sela veriliyor, tekbir getiriliyor" diyen Özeren, FETÖ'nün darbe girişimine mani olan tüm girişimlere karşı çıktığı ifade edildi.

FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen İyi Partili Levent Özeren'in, 15 Temmuz'dan kısa süre önce darbe girişiminin sinyalini verdiği anlaşıldı. 3 Haziran 2016 tarihli paylaşımında, "TSK sandığınız kadar pasif değil" diyen Özeren, TSK'daki kripto askerlerin kalkışmada bulunacağını ima etti.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

İyi Partili Özeren'in "darbe yanlısı" paylaşımları kamuoyundan büyük tepki gördü. Özeren'in, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladıktan sonra paylaşımlarını silmesi dikkat çekti.

İyi Parti'de yöneticilik yapan isimlerin FETÖ lehine paylaşımlarının ortaya çıkması, Meral Akşener ile örgüt ilişkisi bir kez daha gündeme getirdi.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI FETÖ'NÜN HİJYEN EVİNDE YAKALANDI

Adana'da, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin arasında İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanının da bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Beyazevler Mahallesi'ndeki "hijyen evi"nde gözaltına alınan zanlılardan Sefa B'nin (24) İyi Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa B'nin "hijyen evi" sorumlusu olduğu iddia edildi.

Zanlının, daha önceki görevinin de askeri okullara gidecek öğrencilere ders vererek "abilik" yapmak ve bu okullara FETÖ üyesi öğrenciler yerleştirilmesini sağlamak olduğu ileri sürüldü. İyi Parti'nin kentteki bazı çalışmalarına katıldığına ilişkin görüntüleri de ortaya çıkan Sefa B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

PARTİNİN İLETİŞİM SORUMLUSU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan İyi Parti'nin iletişim sorumlusu Kerim Çoraklık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Çoraklık, Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iletişimlerini yürüttüğü ve aynı zamanda İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında yer alıyordu.

MERAL AKŞENER'İN YARDIMCISI FATİH MEHMET ŞEKER FETÖ'YE METHİYELER DÜZMÜŞ

Akşener'in yardımcısı ve partiden milletvekili adayı olan Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in de 15 Temmuz'dan 1 yıl önce Fetullah Gülen'e methiyeler dizdiği ortaya çıktı.