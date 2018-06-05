Teröristleri tedavi ettirdiği öne sürülen hemşire de HDP'den aday

HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayları arasında Tunceli 'nin Pülümür ilçesinde 3 yıl önce yaralanan iki teröristin Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi edilmeleri için yatış işlemlerine yardım ettiği öne sürülen eski hemşire Salihe Aydeniz de bulunuyor - "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle KHK ile hemşirelik görevinden ihraç edilen Aydeniz ile ilgili iddianamede, sanığın terör örgütünün propagandasına dönüşen veya terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen farklı tarihlerde 21 ayrı eyleme katıldığının tespit edildiği bilgisi yer alıyor

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Diyarbakır'dan ikinci sıra adayı Aydeniz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan dava, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Söz konusu iddianamede, Aydeniz'in terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürüttüğü, sosyal alan merkezine bağlı sağlık komisyonu üyesi olarak görev yaptığının anlaşıldığı bildirildi.

YARALI TERÖRİSTLERİN TEDAVİSİNE YARDIM ETTİĞİ İDDİASI

İddianamede Aydeniz'in, 3 yıl önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaralanan teröristler Mustafa Akan ve Hanifi Yakup'un Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavileri için yatış işlemlerine yardım ettiği belirtildi.

Tanık sıfatı ile iddianamede ifadesine yer verilen ambulans şoförü M.P, şunları kaydetti:

"Söz konusu teröristlerin hastaneye yatırılma işlemlerine ilişkin komuta merkezinde görevli Aydeniz ile telefonda görüştüm. 'Bizi buraya hasta sevki için gönderdiniz ancak burada kim oldukları belli olmayan yaralı kişiler var, neden böyle yapıyorsunuz?' şeklinde çıkıştım. Aydeniz ise 'Bizim olaydan haberimiz var onlar Rojova'dan geliyorlar, hemen hastaneye intikal ettirin.' diye bilgi verdi."

TERÖRİSTLERİN ALINMASI İÇİN YANLIŞ ANONS GEÇMİŞ

Sağlık görevlisi Ş.G. ise Aydeniz'in merkez Kayapınar ilçesi Diclekent sitesinde bayılma vakası olduğuna dair kendilerine anons geçtiğini bildirdi.

Söz konusu anonsa binaen belirtilen adrese gittiklerinde yabancı plakalı bir aracın geldiğini gördüğünü anlatan Ş.G, şu ifadeleri kullandı:

"Aracın içerisinde ağır yaralı iki kişi gördüm. Aydeniz bayılma vakası olduğunu söyleyince yaralıları görünce şaşırdım ve şüphelendim. Aydeniz'i arayarak 'Bana bayılma vakası demiştin, burada yaralı kişiler var. Neden böyle bir şey yaptın?' dedim. Bu konuyla ilgili telefonda Aydeniz ile tartışma yaşadık. Bana yaralıların Suriye'den geldikleri, onların da bizim vatandaşımız olduğu, yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek özel hastaneye götürmemizi istedi."

O dönem Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi olan R.B. de eski HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın arkadaşı Aydeniz'i arayarak Suriye'de yaşanan iç çatışmalar sonucu yaralanan teröristleri tedavileri için Diyarbakır'a gönderdiğini belirttiğini aktardı.

SAĞLIK EKİPLERİ TERÖRİSTLERİ TEŞHİS ETTİ

Pülümür'deki sağlık merkezinde çalışan sağlık personellerinin de teröristlere alıkonulmak suretiyle ilk müdahaleyi yaptıklarına dair ifadelerine yer verilen iddianamede, söz konusu iki teröristin, Aydeniz'in Diyarbakır'da yardım ettiği teröristlerle aynı kişiler olduğuna dair fotoğraf teşhisi yaptıkları kaydedildi.

İddianamede Aydeniz'in terör örgütünün propagandasına dönüşen veya terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen farklı tarihlerde 21 ayrı eyleme katıldığının tespit edildiği aktarıldı.

PKK'lı teröristler tarafından sözde "özyönetim" ilanına ilişkin Aydeniz'in sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı da yer alan iddianamede, şüphelinin paylaşımlarında çukur ve barikat eylemleri sırasında güvenlik kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları halkın sözde "meşru direnişi", güvenlik kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonları ise "katliam" olarak nitelendirdiği belirtildi.

KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

İddianamede, Aydeniz'in 675 sayılı KHK ile devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilerek, kamu görevinden ihraç edildiğinin belirlendiği yer aldı.

Şüphelinin, DTK'nın karar alma mercii olan genel kurul, daimi meclis ve komisyonlarda görev aldığı, bu organların çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek, örgütsel nitelikteki eylemlere katıldığı bildirildi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Aydeniz'in, diğer DTK üyeleriyle devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı ve yaralanan terör örgütü mensuplarının tedavi edilmeleri amacıyla görev yaptığı hastaneye getirilen terör örgütü mensuplarına yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de nazara alındığında, şüphelinin üzerine atılı, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği tespit edilmiştir."

İSTENİLEN CEZA

HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayları arasında ikinci sırada yer alan ve 675 sayılı KHK ile devletin milliği güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hemşirelik görevinden ihraç edilen Salihe Aydeniz'e, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

HDP'NİN BAZI ADAYLARI TERÖR SUÇLARINDAN MAHKEMELİK

Bu arada, HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayları arasında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Farisoğulları ile 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması süren Milletvekili İmam Taşçıer, terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haklarında fezleke bulunan Garo Paylan ve Hişyar Özsoy da yer alıyor .

HDP'nin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 3 yıl önceki operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Remziye Tosun da HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sıra milletvekili adayı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye genelindeki HDP listelerinde yer alan birçok adayın terör soruşturmaları kapsamında haklarında açılan davalar bulunurken bazılarının da yargılanmaları sürüyor.