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"Türkiye'nin gündeminden bu kadar uzaksın sayın İnce"

CHP'nin  adayı , Kütahya mitinginde bor madenlerini işleyip kıymetli hale getireceğini vaat etti. Fakat İnce’nin bilmediği bir gerçek vardı. Türkiye bor madeninde son yıllarda tarihi adımlar atmış ve İnce'nin açıklamasından yaklaşık bir saat önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ’ın katılımıyla 'Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı” imza töreni gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin enerji hamleleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir kez daha kamuoyu karşısında alay konusu oldu. Aktuel yazarı da bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin son skandalını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 09:55
Türkiye'nin gündeminden bu kadar uzaksın sayın İnce

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Diyor ki İnce; "Bor madenini cevher olarak satıyoruz, ama biz madenlerimizi mamul olarak satmalıyız" Üstüne vizyonunun ne kadar geniş olduğunu anlamamız için, içinde uzay ve roket geçen bir cümle de kuruyor. Ama gelin görün ki kendi konuşmasından yaklaşık bir saat önce Enerji Bakanı , Bor teknolojileri konusunda dünya devi Çinli Dalian Jinma ile Eti Maden'in protokol töreninde bu konuyu uzun uzun anlatmıştı.

ve Meral Akşener'in popülizmin sınırlarını aşan konuşmaları bizi eski Türkiye'ye götürüyor. Halbuki bu siyaset yapma biçimini, bu seviyeyi çoktan aşmıştık. Demirel döneminde değiliz. Herkesin cebinde akıllı telefon var. Çiftçisinin de var, köylünün de. Traktör sürebildiğini söylemeyi, testiden ayran içmeyi halktan biri olduğunu ispatlama araçları olarak her gün söylemenin Türkiye'nin genel siyasi seviyesi için bir zararı var. CHP seçmeni bunlardan memnunlarsa bu, onların bileceği bir şey. Ama biz bu seviyesizliği hak etmiyoruz.

bir an önce bitse de bu seviyeleri geçip siyasetin kararsız izotopları ile tek kale maç yapsak.

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