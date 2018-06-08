"Türkiye'nin gündeminden bu kadar uzaksın sayın İnce"

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Diyor ki İnce; "Bor madenini cevher olarak satıyoruz, ama biz madenlerimizi mamul olarak satmalıyız" Üstüne vizyonunun ne kadar geniş olduğunu anlamamız için, içinde uzay ve roket geçen bir cümle de kuruyor. Ama gelin görün ki kendi konuşmasından yaklaşık bir saat önce Enerji Bakanı Berat Albayrak, Bor teknolojileri konusunda dünya devi Çinli Dalian Jinma ile Eti Maden'in protokol töreninde bu konuyu uzun uzun anlatmıştı.

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in popülizmin sınırlarını aşan konuşmaları bizi eski Türkiye'ye götürüyor. Halbuki bu siyaset yapma biçimini, bu seviyeyi çoktan aşmıştık. Demirel döneminde değiliz. Herkesin cebinde akıllı telefon var. Çiftçisinin de var, köylünün de. Traktör sürebildiğini söylemeyi, testiden ayran içmeyi halktan biri olduğunu ispatlama araçları olarak her gün söylemenin Türkiye'nin genel siyasi seviyesi için bir zararı var. CHP seçmeni bunlardan memnunlarsa bu, onların bileceği bir şey. Ama biz bu seviyesizliği hak etmiyoruz.

Seçim bir an önce bitse de bu seviyeleri geçip siyasetin kararsız izotopları ile tek kale maç yapsak.

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