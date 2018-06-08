Bir rüya gerçek oluyor: Borda devrim imzası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Türkiye'nin Bor Strarejisi'ni açıkladı. Ülkemizdeki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin transferini sağlayacak modelle Türkiye milyarlarca dolarlık ihracat geliri sağlayacak. Bu çerçevede, Balıkesir'de bor karbür tesisi için işbirliği protokolü imzalandı. Eti Maden
ve Çinli Dalian Jinma arasında yapılan işbirliği protokolüyle, bor dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbüre dönüştürülecek. DEĞERİNİ 2 BİN KAT ARTIRACAK
Albayrak, Balıkesir'de kurulacak tesisle bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, "Bu, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata artıracak bir teknoloji" dedi. TONU 400 BİN DOLARA ÇIKIYOR
Kolemanit borun fiyatının 200 dolar civarında olduğunu, borik asite dönüştüğünde rakamın 600 dolara çıktığını anlatan Albayrak, "Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, sanayi ve endüstride tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamüle dönüşüyor. Bunu işleyip helikopter zırhı, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve savunma sanayi ürünü haline dönüştürdüğümüzde tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor" diye konuştu. İHTİYACI 600 YIL KARŞILAYACAK
Dünyada
230 çeşit bor madeni var. En yaygın olarak kullanılan 3 türü Türkiye'de Kütahya Emet, Eskişehir
Kırka, Balıkesir Bigadiç ve Bursa
Kestel'de çıkarılıyor. Bu rezervler dünya bor ihtiyacını 600 yıl karşılamaya yetecek büyüklükte. Bor, enerji, nükleer, askeri, uzay, elektronik, cam üretimi, nanoteknoloji gibi birçok alanda kullanılıyor.
Enerji Bakanı Albayrak'ın katıldığı törende Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Dalian Jinma Üst Yöneticisi Wang Yanhe tarafından "Teknoloji Transferi Mutabakatı" imzalandı.