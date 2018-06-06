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Enerji Bakanı , Taksi'de halkın nabzını tuttu

Enerji Bakanı , AHaber’in vatandaşlarla buluşup in nabzını tuttuğu ‘Seçim Taksi’ye konuk oldu. Beraber yolculuk yaptığı vatandaşlarla gündem ve ile ilgili sohbet eden Albayrak, vatandaşın da merak ettiği soruları yanıtladı. İşte Seçim Taksi'nin bugünkü bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 6.6.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 11:46
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Seçim Taksi'de halkın nabzını tuttu

Enerji Bakanı , AHaber'in vatandaşlarla buluşup in nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu.

HEM ÜLKE, HEM SİYASET HEM DE SEÇİM ÜZERİNE SOHBET ETTİ

Direksiyon başına geçen , halkın açık fikirlilikle dile getirdiği sorunları, istekleri ve tebrikleri en samimi haliyle ve içtenliğiyle dinledi ve onlarla hem ülke, hem siyaset hem de seçim konularında sohbet etti.

Muhalefetin halka yönelik yaptığı algı yönetimlerine dikkati çeken Albayrak, özellikle bir vatandaşın, 'emekli maaşımdan kesilip Suriyeli'lere veriliyormuş' iddiasına da yanıt verdi. Birilerinin hükümetin politikalarını eleştirmek adına, algı operasyonu yaptığını dile getiren Bakan Berat Albayrak, açık bir dille olayın aslını vatandaşa anlattı.

İşte Bakan Albayrak'ın Seçim Taksi'yi kullandığı o anlar;

Seçim Taksi'nin bu bölümdeki konuğu Enerji Bakan'ı Berat Albayrak'tı

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Enerji Bakanı Berat Albayrak, Seçim Taksi'de halkın nabzını tuttu
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