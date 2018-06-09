Konya’da Millet Bahçesi dönüşüm çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Konya'ya yapılacak Millet Bahçesi için dönüşüm çalışmalarına başladı. 100 bin metrekarelik eski stadyum alanına yapılacak projenin başlangıcında konuşan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Sorgun, şehrin en kıymetli alanlarının yine en kıymetli olan millete tahsis edildiğinin altını çizdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Bahçesi için, "Bu bir vizyonudur ve Yeni Türkiye'nin başlangıcıdır" dedi.

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile eski stadyum alanına Millet Bahçesi yapmak için dönüşüm çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Konya tarihinin önemli başlangıçlarından birini yapacağız. Eski Stadyum alanının Millet Bahçesi'ne dönüşümü için çalışmalara başlıyoruz bugün. Burası çok büyük bir alan. Birçok tesis var. Cumhurbaşkanımızın son Konya ziyaretinde hem miting alanında hem Seçme Tesisleri'nde Millet Bahçesi'nin bir an önce başlatılması için talimatları olmuştu. Biz de Türkiye'de ilk kez Millet Bahçesi için stat yıkımına başlayan il olmaktan mutluyuz. İnşallah en kısa sürede projesini tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun da kabulüyle birlikte imalat sürecine başlayacağız" diye konuştu.

"BU BİR GELECEK VİZYONUDUR"

Konya Stadyumu'nun bugüne kadar yüzlerce spor müsabakası ve sporcuya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Uğur İbrahim Altay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yeni stadyum ve tesislerle birlikte burası Büyükşehir Belediyemize devroldu ki, bu süreçte Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek beyin çok önemli katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah burası şehrin merkezinde insanların nefes alabileceği prestij bir eser olarak şehrimize kazandırılacak. Ülkemize Millet Bahçelerini kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir gelecek vizyonudur. Bu yeni Türkiye'nin başlangıcıdır ve biz de buna Konya'dan katkı yapmaktan, başlangıç yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, eski stadyum yerinin bugüne kadar birçok tartışmaya konu olduğunu kaydederek, "Burası yeri itibari ile çok gündem olmuştu. Burada büyük ticari alanlar ve farklı yapılar oluşturulacak diye kamuoyunda tartışılmıştı ama Büyükşehir Belediyesi olarak buranın halkımızın hizmetine sunulması konusunda zaten bir çalışma yürüyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte buranın nasıl olacağı şekillenmiş oldu. Millet Bahçesi olarak faaliyete geçeceği net bir şekilde ortaya konulmuş oldu. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"KONYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ'Nİ YAPACAK"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da projenin hayırlı olmasını dilediği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin en büyük stadyum alanına sahip olduğumuz için Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi de Konyamıza kazandırılmış olacak. Bu bağlamda değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrin merkezinde olan bu alanın ranta kurban edilmeyip şehirde yaşayanların kullanabileceği ve nefes alacağı merkezi bir alana dönüştü. 2023 şehirlerine dönük millet adına milletimizin destekleri doğrultusunda yeni şehirleşme çabalarının ilk örneklerinden birisi olacak inşallah."

"ŞEHRİMİZİN EN KIYMETLİ ALANLARI MİLLETİMİZE TAHSİS EDİLİYOR"

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, şehrin kalbindeki 100 bin metrekarelik alanın Konya'nın en önemli mekânı olduğunu ve söz konusu alanın herhangi bir rant temin edilmesi yerine millete tahsis edildiğini kaydetti. Bunun çok önemli olduğunun altını çizen Ahmet Sorgun, "En kıymetli alanlar, yine en kıymetli olan milletimize tahsis ediliyor. Bu yönüyle çok sembol bir tarafı var. Bir başka sembol tarafı da Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz Cumartesi günü ikindi vakti bu alanın Millet Bahçesi olarak tahsis edilmesi talimatını vermişti. Üzerinden daha bir hafta geçmeden bugün bunun ilk uygulamasını başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından eski stadyum alanının Millet Bahçesi'ne dönüşümü çalışmaları başlatıldı. Bazı yapıları daha önce yıkılan stadyum alanı içindeki kapalı yüzme havuzu iş makinesi ile yıkılmaya başlandı.

