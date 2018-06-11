AA'nın Editör Masası'na konuk olan Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Her an her şey olabilir

"BİR EKSİKLİK ÇIKARMA İMKANI YOK"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Gülen'in ABD'den iade talebine ilişkin, "Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. "Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

"SİZİ ARAYAN AMERİKALI KİM"

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince'nin Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına değinen Bozdağ, "Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?" dedi.

"BÖLGEDE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." şeklinde konuştu.

OHAL KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİ

"OHAL komisyonunun görev süresi uzatılacaktır, çünkü gündeminde yoğun bir dosya var. Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."

"BİR ORDU KOMUTANININ CUMHURBAŞKANINI ALKIŞLAMASINDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR"

İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması üzerine yaptığı yorumlarla ilgili Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bir ordu komutanının kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir? Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok. İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı."

"AŞIRI GÖRÜŞLERE SAHİP OLANLAR 50 ARTI 1'İN OYUNU ALABİLİR Mİ?"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Irkçılar, ayrımcılar, faşistler, aşırı görüşlere sahip olanlar, bu ülkede yüzde 50 artı 1'in oyunu alabilir mi?" diye sordu.

"MİLLETİN İRADESİNİ SİGORTA ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Bozdağ konuşmasında, "Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇÖKERTMEK İSTEYENLERE EN BÜYÜK CEVAP BUDUR"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Bozdağ, "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır." dedi.

"BU ÜLKEDE ARTIK İKTİDARLAR MİLLETİYLE BARIŞIK OLMAK ZORUNDA"

"Bu ülkede artık Türkiye'nin iktidarlarının milletiyle barışık olmak zorunda olduğunu ve Barışık olmayanlara bu sistem iktidar vermeyeceğini belirten Bozdağ, "Çok net şekilde, AK Parti parlamentoda yine tek başına, salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekiliyle temsil imkanı bulacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE ÖYLE VEYA BÖYLE YENİ SİSTEME GEÇECEK"

Eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını ifade eden Bozdağ, seçimden sonra Türkiye'nin öyle veya böyle yeni sisteme geçeceğini vurguladı.

"(Gülen'in ABD'den iade talebi) Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır."

"CHP'LİLER CUMHURBAŞKANI MECLİSE GELDİĞİNDE AYAĞA KALKMIYORLAR, SAYGISIZCA BİR HAREKET BU"

"Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok. Irkçılar, ayrımcılar, faşistler, aşırı görüşlere sahip olanlar, bu ülkede yüzde 50 artı 1'in oyunu alabilir mi? Bu ülkede artık Türkiye'nin iktidarları milletiyle barışık olmak zorundadır. Barışık olmayanlara bu sistem iktidar vermez. Çok net şekilde, AK Parti parlamentoda yine tek başına, salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekiliyle temsil imkanı bulacaktır."

"7.4'LÜK BÜYÜME BİZİ ÇÖKERTMEK İSTEYENLERE CEVAPTIR"

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir. (Ekonominin 7,4 büyümesi) Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışarıdaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır."