HDP'nin PKK'ya aktardığı paralar belgelendi

Mimar Sinan ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hırsızlığı' ortaya çıktı. Belediyenin gelirlerini terör örgütü PKK'ya gönderen HDP'nin sadece bir okul özelinde değil, binlerce okulu böyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Mimar Sinan ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı MARSU, okuldan tam 47 bin liralık fatura istemiş. Aslında faturanın bedeli sadece 6 bin lira. Geri kalan 41 bin lira okuldan alınmış ve teröristlerin hizmetine sunulmak üzere Kandil'e gönderilmiş.

KAYYUM'DAN SONRA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Su faturasının gerçek değeri kayyum belediyesi atandıktan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bunun gibi binlerce okul, iş yerine kabarık faturalar gönderilmiş ve bu paralar teröristler için lojistik malzeme olarak kullanılmış.

Bir kez daha HDP belediyelerinin sadece ve sadece terör ve terörizm için var olduğu ispatlanmıştır

(HABER 7) Serkan Üstüner ve İbrahim Günay