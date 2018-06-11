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'nin 'ya aktardığı paralar belgelendi

 Büyükşehir Belediyesi’nde atanmadan önce ’li belediyenin esnaftan zorla aldığı paraların ardından kamu kuruluşlarını da dolandırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 10:50
HDP'nin PKK'ya aktardığı paralar belgelendi

ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 'li Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hırsızlığı' ortaya çıktı. Belediyenin gelirlerini terör örgütü 'ya gönderen HDP'nin sadece bir okul özelinde değil, binlerce okulu böyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Mimar Sinan ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı MARSU, okuldan tam 47 bin liralık fatura istemiş. Aslında faturanın bedeli sadece 6 bin lira. Geri kalan 41 bin lira okuldan alınmış ve teröristlerin hizmetine sunulmak üzere Kandil'e gönderilmiş.

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Su faturasının gerçek değeri belediyesi atandıktan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bunun gibi binlerce okul, iş yerine kabarık faturalar gönderilmiş ve bu paralar teröristler için lojistik malzeme olarak kullanılmış.

Bir kez daha HDP belediyelerinin sadece ve sadece terör ve terörizm için var olduğu ispatlanmıştır

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HDP'nin PKK'ya aktardığı paralar belgelendi
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