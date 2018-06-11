Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bileceksin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok." dedi.

Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine, "Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli, bugün yine kabına sığmıyorsun Kocaeli. Sizleri gönülden selamlıyorum Kocaeli. 24 Haziran'da gümbür gümbür akmaya var mıyız Kocaeli? 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya, 24 Haziran'da zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız Kocaeli? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz Kocaeli? Rabbim sizlerden razı olsun." diyerek başlayan Erdoğan, vatandaşların bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ni de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oruca, güneşe ve sıcağa rağmen karşısındaki sevgi selinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kocaeli başka bugün. Bu topluluk dosta güven, evelallah düşmana da korku verir. Sizin sınır ve engel tanımayan şu muhabbetiniz, bizlere çok daha çalışma şevki veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu muhabbeti gördüğü zaman bir insan yorulur mu"

Kendisine "Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın?" diye sorulduğunu, kendisinin de "Bu muhabbeti gördüğü zaman bir insan yorulur mu?" diye karşılık verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Burada böyle bir muhabbet var. Dolayısıyla bu muhabbet bize güç, kuvvet veriyor, yürüme aşkını veriyor. Öyle diyor Ertaş, 'Aşkınan yürüyen, aşkınan koşan yorulmaz.' Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan, biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Az önce Denizli'deydik. Elhamdülillah, Denizli de muhteşemdi. Ziyaretlerimiz vesilesiyle gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Kocaeli'ne en son ocak ayında il gençlik kollarımızın kongresi münasebetiyle gelmiştim. 16 Nisan halk oylamasından bir ay önce yine sizleri ziyaret ettik. Toplam yaklaşık 1,5 katrilyon liralık yatırım ve hizmetin açılış gururunu beraber yaşadık. Cumhurbaşkanlığım döneminde tam 4 kez farklı vesilelerle Kocaeli'ne geldik. Sizlerin dertlerini dinledik, heyecanınıza ortak olduk. Diğerlerinden böyle gelen giden var mı? Onların öyle bir derdi yok ama bizim derdimiz var. Sadece seçim dönemlerinde değil, en az yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin halini, hatrını sorduk. Biz Kocaeli'ni çok iyi tanırız, Kocaeli de bizi çok iyi tanır. Biz sizlerin beklentilerini, umutlarını, hayallerini çok iyi biliyoruz. Sadece Kocaeli'nin değil, ülkemizin her bir köşesini, her bir vilayetini avucumuzun içi gibi biliyoruz."

- "SİZ AYNI KAFASINIZ, SİZDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Erdoğan, kampanya kapsamında, şu anda 28. vilayette bulunduğunu, aksamadan gittiklerini dile getirerek, "Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum ha. Şimdi buradan bir toplantıya gidiyorum. Bu gece Leyle-i Kadr, 00.00'da da Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir dua gecesine katılacağız. Belediyemiz böyle bir düzenleme yapmış. Durmak yok, yola devam, evelallah zafer sancağını dikene kadar." diye konuştu.

Siyaseti ikbal için değil, millet için, milletle beraber yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz siyaseti makam, mevki için değil, geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. Son 16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak, ekonomimizi, ticaretimizi, üretimimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye, 81 milyonun her bir ferdine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye "Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Yunus'tan ilhamla, "Ben gelmedim kavga için / Benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim." diyerek, gönüller yapmanın, kırık kalpleri tamir etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Milletimizi kökenine, inancına, kılık, kıyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Üniversitelerde kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı, daha sonra o bayanın da partinizin nasıl bir milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bize neyi anlatıyorsunuz? Neymiş annesi örtülüymüş, annenize saygım var. Kız kardeşi örtülüymüş, ona da saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Benim evlatlarıma da çile çektirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız, sizde değişen bir şey yok. İşte bak nedir sizin bu imam hatip düşmanlığınız? 'Ben imam hatibe düşman değilim.' diyor. 'Ben imam hatipte gittim öğretmenlik yaptım.' diyor. Ya öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bay Kemal o da aynı. Bunlar adeta böyle kalıptan kalıba giren tipler, dürüst değiller. Şehirlerimizi, oy tercihlerine göre, bunlar renklere ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Bak yeri gelir hemen giderler bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde giderler cenaze namazına dururlar. Tamam da yani olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Öyle mi? Yani oy almak için bu ayakları, numaraları niye yapıyorsun?"

- "SİZİN BU ÜLKEDE DİKİLİ AĞACINIZ YOK, DİKİLİ TAŞINIZ YOK"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Şimdi çıkmış kafayı nereye takmış biliyor musun? Benim açıkladım ya, 'Millet kıraathaneleri' dedim, kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musun? Kumarhane anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Hani iskambil oynarlar ya bunların bunların birçoğu, okey taşları vesaire filan, falan onu anlıyor." sözleriyle eleştiren Erdoğan, "Bak, Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraat okumaktır, kıraathane okuma evi." diyerek, Zeytinburnu Belediyesi'nce açılan kıraathanenin videosunu vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok. Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'uAntalyalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi gerçekten anlamak isteyen 81 ilimize kazandırdığımız eserlere, yatırımlara baksın"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil, daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'da aydınlatma sistemi olan 65 kilometre dört gidiş dört gelişten oluşan yol yapıldığını söyledi.

Diyarbakır'da havalimanına giderken bazı dükkanlara uğradıklarını, orada da küçük bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "O cadde, dört gidiş dört geliş muhteşem. Yani Kocaeli'nde belki yok. İstanbul'da da yok." ifadelerini kullandı.

"Bunlar bir dikili taş yapmıyorlar ama biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, çamurdan, bataktan, çöp dağlarından, hava kirliliğinden, susuzluktan İstanbul'u kurtardıklarını hatırlattı.

Bazılarının, "Susuzluk deyince CHP, çöp dağları deyince CHP, hava kirliliği deyince CHP; bunları doğru bulmuyorum." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Ne demek doğru bulmuyorum? Öyle değil mi? Bunları yaşamadık mı? İstanbul'da ben bunları yaşadım ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını bana İstanbullu kardeşlerim bunlardan kurtulmak için verdi. Elhamdülillah kurtardık ve o gün bugündür böyle bir pislik yok. Kocaeli böyle değil miydi? Kocaeli'yi de CHP'den almadık mı? Aldıktan sonra Kocaeli ne hale geldi görüyorsunuz. Hamdolsun. Aynı şekilde Ankara. O da öyleydi. Kardeşlerim bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. İşte biz şimdi modern Türkiye'yi kuruyoruz. Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz. İşte bunun için tüm illerimizle birlikte Kocaeli'nde de 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit kardeşlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit bolluk, bereket vakti' diyor muyuz? 'Vakit Kocaeli vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz?"

- "FİZİK ÖĞRETMENİ OLMAN BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETME YETKİSİNİ VERMEZ"

Kendilerini anlamak isteyenlerin 81 vilayete kazandırdığı eserlere, projelere, yatırımlara bakması gerektiğini kaydeden Erdoğan, mitinge katılanlara, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Marmaray ve Avrasya projelerini nasıl bulduklarını sordu. Aldığı coşkulu cevap üzerine Erdoğan, daha iyilerinin olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kocaeli AK Parti siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli'ne ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 24 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ne. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 9 bin 654 adet yeni derslik inşa ettik. 50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu, öğrenmenin, ders dinlemenin imkansız olduğu eski Türkiye manzaralarına tamamen son verdik. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük, güçlendirdik. Gebze Teknik Üniversitesi'ni ikinci yükseköğrenim kurumu olarak 2014 yılında şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü bir üniversitenin hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah değerlendirmeleri yapacağız. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra da üçüncü bir üniversiteyi Kocaeli'mize kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde.

Tutturmuş bir şey 'Ben fizik öğretmeniyim'. Olabilirsin. Biz de saygı duyarız. Güzel ama fizik öğretmeni olman sana kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez. Dün, evvelsi akşam Kadıköy'de geziyorlar. 10-15 bin kişi, 20 bin kişi neyse... 'Hırsız Erdoğan' diye onlara slogan attırıyorlar. Bana bak Muharrem; önce haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Cinsini bileceksin ve kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na bu şekilde bir sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor 'Külliye'ye gitmem'. Senin Genel Başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Siz zaten yalancısınız. Bunlar bizim klozetlere altın dedi. Hatırlayın. Dedim gelin bir bakın bakalım. Hatta öğrenciler geldi, 'Çocuklar gelin şu klozetlere bakın' dedim. İşleri yok. Bizim altından klozetle ne işimiz var? Musluklar, bir de sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Cehalet bunlarda diz boyu. Anlamazlar bu işten de."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnceye "kıraathane" dersi

"Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar." diyen Erdoğan, kendisinin millete inandığını söyledi. Külliye'de bir sergi salonu yaptıklarını ve orada geçen akşam muhtarlara yönelik bir iftar verdiğini hatırlatan Erdoğan, "2 bin 200 kişi... Tabii muhteşem bir iftar oldu. Oraya var ya gelmeye bunların yüzü tutmaz. Birisi çıkmış ne diyor, 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılmış olan buraları neyini yıkıyorsun? Haddini bil haddini ama bunlar cahil. Cahil ne dediğini bilir mi? Bilmez." dedi.

- KOCAELİ'NE YAPILAN YATIRIMLAR

Erdoğan, Kocaeli'nin farklı yerlerinde 14 bin 466 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu açtıklarını, merkezde 3, Karamürsel'de 1 olmak üzere toplamda 3 bin 274 kişi kapasiteli yeni yurtları gelecek dönem açacaklarını söyledi.

Kocaeli için 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fakat Süper Lig'e çıkaramıyorsunuz. Şimdi hakkı Süper Lig. Değil mi? Ona göre. Bunu başarmanız lazım." dedi.

Gebze Kışlası'nın olduğu yerde 400 dönümlük alanda Millet Bahçesi'ni kuracaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"SEKA'yı nasıl yaptık? SEKA'dan memnun musunuz? Hanımlar; aldığım haberlere göre maşallah SEKA'da güzel yürüyüşler yapıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bir de Millet Bahçesi'ni yaptığımız zaman ben inanıyorum ki o Millet Bahçesi'nde yavrularınızı alacaksınız yanınıza çoluk, çocuk hep beraber yatıp yuvarlanacaksınız. 400 dönüm. İngiltere Hyde Park, 170-180 dönüm. İngilizlerin Hyde Park'ı varsa Kocaeli'nin de Millet Bahçesi var. Bize yakışmaz mı? Ayşe'ye, Fatma'ya yakışmaz mı? Ahmet'e, Mehmet'e yakışmaz mı? George'a yapıyorlar da biz niye yapmayalım? Yapmadılar bugüne kadar. Yapamazlar. Bu dert işi dert. Biz dertliyiz. Bunların böyle bir derdi yok. Hemen yanına da inşallah Kocaeli'ne yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli'nde bu ihtişama yakışır öyle büyük bir cami yok. İstanbul'da Mimar Sinan'ı yaptık, hamdolsun. Şimdi Çamlıca, o da ayrı bir muhteşem. Onu yaptık. Ankara'da Mihramah Sultan'ı yaptık. Şimdi aynı şeyi burada da yapmamız lazım. Kocaeli'ne yakışır. Onun için tabii burada Sayın Belediye Başkanı biraz işi çabuk tutması lazım. Hızla adımı atmamız lazım. Zaman kaybına tahammülümüz yok ve hemen Hünkar Çayırı'nın bulunduğu bölgeyi de dediğim gibi Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Sağlık'ta 14'ü hastane olmak üzere 80 tesisi şehrimize kazandırdık. Sağlık alanında Kocaeli'ni yeni bir lige taşıyoruz. İnşası süren Kocaeli şehir hastanemiz bin 180 yataklı dev bir eser. Şehir hastanemizi inşallah 2020 yılının başında tamamlayıp sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanemiz önümüzdeki ay hizmete giriyor."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle." dedi.

Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara 1,5 katrilyon lira tutarında destek olduklarını aktaran Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "Hiç destek vermiyor." dediğini ifade ederek, "Ya, doğru konuş be. Bunlarda kelamın doğrusu yok. Akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

TOKİ aracılığıyla Kocaeli'de 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, kentin bölünmüş yol uzunluğunu iki kat arttırarak 260 kilometreye çıkardıklarını, Osmangazi Köprüsü'nü sadece kente değil, Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı.

Erdoğan, "Yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminin sözleşme bedeli 4,5 katrilyon lira. İnşallah bu devasa projeyi de 2020'de tamamlıyoruz." şeklinde konuştu.

İzmit-Kandıra Yolu TEM-Otogar Köprülü Kavşağı Projesi'nin İzmit Otogar Kavşağı'ndaki çalışmalarının yapıldığını, projenin tamamımın 2 yıla tamamlanacağını belirten Erdoğan, TEM Gebze geçişinde 6 otoyol üst geçidi köprüsü yapmak için yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Kocaeli'ni İstanbul'a, Ankara'ya ve güzergah üstündeki şehirlere Yüksek Hızlı Tren Hattı'yla bağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama bunlar bu işten anlar mı? Kardeşlerim, siz çırağa bakkal dükkanınızı teslim eder misiniz? Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Bunlar çırak bile değil. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak.

Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle. Tutturdu otomobil. 'Ne otomobili.' diyor. 'Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Kocaeli, Bursa ile beraber otomobilin merkezi ama o zannediyor ki bizim bu otomobil projemiz benzinli veya mazotlu. Değil. Bay Muharrem, bu elektrik-elektronik, bununla çalışacak. Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Dünyada şu anda önemli bir proje. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi ya bize? Bu adamla iş yapılır diye geldi."

- Kocaeli projeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabının bitirildiğini, ikinci etabın yapım çalışmalarının devam ettiğini, Gebze-Halkalı banliyö hatlarını modernize çalışmalarında sona doğru yaklaştıklarını anlattı.

Toplam maliyeti 8,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul yeni havalimanı Halkalı arasındaki hızlı tren projesinin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, 27 bin dekar araziyi sulayan Karamürsel Kızderbent Barajı'nı, Kandıra Arıklar Göleti'ni ve Karamürsel Tepeköy göletlerinin şehre kazandırıldığını kaydetti.

Erdoğan, Karamürsel'in içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajı, Karamürsel İncebeyli göletlerinin de yapımının sürdüğünü ifade ederek, "Kocaelili çiftçilere tam 344 trilyon liralık tarımsal destek verdik. Kocaeli'de 225 bin vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirdik. İş veren ve sigortalılarımıza toplam 4 milyar 671 bin liralık teşvik sağladık. Kocaeli'de 5 teknokent, 95 Ar-Ge merkezi ve 10 tasarım merkezi kurduk. Bunların yanı sıra Gebze'de ilk etabını tamamladığımız Bilişim Vadisi ülkemizin bu anlamda kendi teknolojisini ürettiği ve ihraç ettiği bir merkez olacak. Yine Gebze'de milli çip fabrikasını kuruyoruz." diye konuştu.

Kente General Memduh Tağmaç Kışlası alanında 170 bin metrekarelik adalet sarayı yapılacağını belirten Erdoğan, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe metrosunun şehrin ulaşımında bir devrim olacağını söyledi.

Erdoğan, Gebze Darıca metrosunun da bölgede kesintisiz bir ulaşım sağlayacağını, bu projelerin de yakında hayata geçirileceğini kaydetti.

- "Dünyaya en güzel cevabı vereceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kocaeli 24 Haziran'da durmak yok yola devam diyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakını rekora taşıyor muyuz?" sözlerine, vatandaşlar "evet" diye karşılık verdi.

Bunların, AK Parti iktidarlarının Kocaeli'deki 16 yıllık hizmet dağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz, iki pusula tek zarf. Anlıyorsunuz değil mi? İki pusula olacak. Bu pusulanın bir tanesinde cumhurbaşkanı adayına mührü basacaksınız. Diğerinde de AK Parti'ye mührü basacaksınız. Cumhur İttifakının altında malum iki parti var ve sizlerin desteğini istiyoruz." dedi.

Erdoğan, yurt dışında olanlara, Türkiye'nin değişik yerlerindeki akrabalara da ulaşılması gerektiğinin altını çizerek, "24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz. Demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz." diye konuştu.

Alman dergisinin kapağındaki dört resimden birisin kendisinin olduğunu aktaran Erdoğan, "O resimlere, 'Şu anda dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Biz 'Dünya beşten büyük' dedik. Biz Davos'ta 'One minute' dedik. Hepsi yerini buluyor; bu millet, bu evladıyla beraber oldukça. Ben kiminle iftihar edeceğim? En büyük iftihar vesilem sizsiniz. Rabbime hamdolsun, bu millete hizmet etmeyi, bu evladına nasip etti. Bu kuluna nasip etti. Elhamdülillah ben de bu milletin evladı olarak, Rabbimin bir kulu olarak, hamdolsun bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu hizmetlerin 24 Haziran sonrasında hayata geçeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Türkiye'de dikili ağacı dahi olmayanların adeta gözlerini yapılan yatırımlara diktiğini söyledi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar, ezanı Türkçe okutanlar değil mi? Biliyorsunuz, imam hatiplerin israf olduğundan bahsediyorlar. 2023 projelerimizi rafa kaldırmaktan bahsediyorlar. Hızlı tren hatlarını çürümeye terk etmeyi vadediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmayı konuşuyorlar. Dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldıran mazlum ve mağdurlara sahip çıkan kurumlarımızı TİKA'yı, AFAD'ı bunları kapatmaktan bahsediyorlar. Şu cehalete bakın. Bu TİKA, dünyanın dört bir yanında fakir fukara, garip gureba bunlara ulaşıyor. Tarihi eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyor. AFAD, nerede bir garip varsa, nerede bir hasta varsa ona ulaşıyor. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın? Daha dur bakalım. Sen kimsin? Haddini bil."

- "FETO AĞZIYLA KONUŞUYORLAR"

Erdoğan, milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almaktan bahsedildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"FETO'nun ağzıyla konuşuyorlar. FETO'ya ülkenin anahtarlarını teslim etmenin hesabı içindeler. Bu aziz milletten 15 Temmuz'un rövanşını almanın tezgahını kuruyorlar. Çukura gömdüğümüz bölücü terör örgütünü yeniden palazlandırmaya niyetliler. İşte bak; Bay Muharrem gitti Edirne'ye orada ziyaret etti. Kimi? Adeta terörist başı durumunda olan ve Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidiyor ziyaret ediyor. Gençler; aman ha bu oyunlara gelmeyelim. Tutturmuşlar 'İşte çıksın aday'. Ne demek? Buyurun, konuşmasını yapacak, vesairesini yapacak, bitti. Partisi de propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Çünkü aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Şu anda tutuklu mu adam? Tutuklu. Bitti. Bir an önce adaletin kararını vermesi lazım aslında. Çünkü bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce o ölenlerin ailelerine sormak lazım, 'Ne düşünüyorsunuz?' Yasin Börü'nün annesine sormak lazım, 'Ne diyorsunuz?'. Yoksa bunların sırtında tabii maalesef küfe yok."

"İdam" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Parlamento dedim ya size daha önce parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım." ifadelerini kullandı.

- "AK PARTİ, TÜRKİYE'DE 284 BİN YENİ DERSLİK YAPTI, SİZ ONLARI YIKACAK MISINIZ?"

Türkiye'yi tekrar eski, kötü, ezik, istikrarsız günlerine döndürmenin planının yapıldığını kaydeden Erdoğan, kendilerinin ise yapmaktan, inşa etmekten, ihya etmekten söz ettiğini dile getirdi.

Muhalefetin ise sürekli satmaktan, yıkmaktan, durdurmaktan bahsettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben Kocaelili kardeşimden laf cambazlıklarıyla paçayı kurtarmaya çalışan muhalefetin adaylarına şunları sormasını özellikle rica ediyorum. Kendilerine madem geldiğinizde büyük projeleri rafa kaldıracaksınız, öyleyse şunları da yapacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti şu ana kadar 5 şehir hastanesini hizmete soktu, siz onların kapısına da kilit vuracak mısınız? Kocaeli Şehir Hastanesi'nin inşaatını durduracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? Kocaeli'ndeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti, Türkiye'de 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, bunları kazıyıp yeniden tarla haline mi dönüştüreceksiniz? Vesaire, vesaire, vesaire... Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bütün doğal gaz sistemlerini çökertip acaba yeniden kömür sobalarına mı döneceğiz? Bunlar yapar mı yapar."

İstanbul'a yapılacak yeni havalimanına da değinen Erdoğan, "29 yeni havalimanı biliyorsunuz inşa ettik. Kaldıracak mısınız? Şimdi önümüzde inşallah 29 Ekim'de dünyanın ilk üçü içinde olan havalimanını açıyoruz. Orada bir de önümüzdeki hafta içinde bir televizyon programı yapacağım. O televizyon programıyla bu havalimanının güzelliklerini göreceksiniz. Nereden nereye ama bunlar bu işten anlamaz. 525 baraj, 528 hidroelektrik santral yaptık. 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık. Bunları da yıkacak mısın Bay Muharrem? AK Parti 242 katrilyon sosyal yardım yaptı. Siz gidip bunları garip gurebadan geri mi alacaksınız? Emeklilerin maaşlarını 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkardık. En son bayram ikramiyesini getirdik. Siz bunları yeniden eski seviyesine mi döndüreceksiniz? Vesaire vesaire... Çok daha fazlasıyla var." diye konuştu.

"AK Gençlik burada, Reisinin yanında" şeklinde tezahüratta bulunulması üzerine Erdoğan, "Şüphem yok. Ben de sizin yanınızdayım. Sizinle beraberim." şeklinde karşılık verdi.

Erdoğan, "Milletimden rica ediyorum, muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. SİHA'ları, İHA'ları sorun. Afrin'i, teröristlerden temizleyen bu SİHA'ları sorun." dedi.

- "O APOLETLERİ SEN Mİ TAKTIN Kİ SEN SÖKECEKSİN?"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ya adamın işi gücü yok ya gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Kim o İsmail Metin Paşa? 2. Ordu Komutanı. Afrin operasyonunu yürüten komutan. Ben de tabii Malatya'ya gittim. O akşam Türkiye Esnaf Sanatkarları Odası iftar verdi. Onlar protokol mensubu aynı zamanda ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamı yapıyorum, konuşmanın bir yerinde alkışladılar. Bu alkışı beyefendi kendisi için 'Bu beni zora soktu' diyor. Ya sen böyle bir konuşmaya zaten layık değilsin ki ve tuttu 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Ya o apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin. O apoletleri bu millet taktı ve bunu sökecek merciler bellidir, yargıdır yargı, cahil. Bunu da öğren. Senin böyle bir yetkin yok. Cumhurbaşkanı olsan da yok. Bunların hepsi yargı süreci içerisinde olacak işlerdir. Bunları, lafı eğip, bükmeden bu sorulara cevap versinler.

Şimdi Kocaeli, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmıyoruz değil mi? Bunun için 'Güçlü Meclis' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü hükümet' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü Türkiye' diyor muyuz? Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile bu yıkım ekibine dört gözle bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hizmet ve atılım düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz."

Erdoğan, 16 yılda hep birlikte bedel ödeyerek inşa ettikleri kardeşlik ikliminin zedelenmesine fırsat tanımayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 milyonun kardeşlik gölüne 3-5 kifayetsizin fitne mayası çalmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun için çok çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, Kocaeli'nde kapı kapı dolaşacağız hanımlar. 13 gün kaldı. Gençler kapı kapı dolaşacağız. Herkesi kucaklayacaksınız. Sıkılmadık el, kapısı çalınmadık hane, girilmedik gönül bırakmayacağız. Bizim Kocaeli'den beklentilerimiz çok büyük. Çünkü Kocaeli 10 Ağustos seçimlerinde yüzde 58,5 oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına götürdü. 1 Kasım seçimlerinde Kocaeli yüzde 56,5 ile AK Parti'yi yeniden tek başına iktidara taşıdı. 16 Nisan halk oylamasında Kocaeli yüzde 57 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi. Bugüne kadar Kocaeli rotasını asla saptırmadı. Şimdi hazır mıyız? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Yüzde kaç? Büyük gayret istiyoruz. Ben size inanıyorum. Kocaeli başarır. Allah'ın izniyle başarır. Şimdi önümüzde Türkiye'nin gelecek asrına damga vurma fırsatı var. Şimdi önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme imkanı var .Biz yine Kocaeli'nden rekor bekliyoruz. Kocaeli 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Kocaeli, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? Kocaeli Cumhurun adayını, Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyor muyuz?

Vatandaşlara "Kim o aday?" diye soran Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan" cevabını almasının ardından, "Allah gazamızı mübarek etsin. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim hepimizi yeni Türkiye'nin aydınlığına kavuştursun." diyerek sözlerini tamamladı.

-Notlar

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, belediye başkanları ve milletvekili adayları katıldı.

Sıcak hava dolayısıyla vatandaşlara şapka ve su dağıtımı yapıldı. Ayrıca vatandaşlara, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti ve imzası olan tişörtler dağıtıldı.

Sıcak havadan dolayı fenalaşan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından alan dışında kurulan çadırda tedavi altına alındı.

Konuşma sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili adayları ile vatandaşları selamlayıp sahneden satranç takımı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrasında İstanbul'a gitmek için helikopterle şehirden ayrıldı