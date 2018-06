Hakurk temizlendi şimdi sıra Kandil’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Kandil, Sincar'a operasyon başlattık" açıklamasından sonra gözler, Afrin operasyonunun da komutanı olan 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in idaresinde yürütülen Kandil operasyonuna çevrildi. Kandil harekâtı öncesi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi'nin alınmasıyla PKK'nın bölgedeki can damarı kesildi. Dün de Kandil'de 14 önemli nokta vurularak, teröristlerin kullandığı barınma alanları ve silah depoları yok edildi. PKK terör örgütünün 35 yıllık komuta merkezi olarak bilinen Kandil Dağına yönelik harekât planının ayrıntıları ortaya çıktı. TSK bu kapsamda önce Hakurk'u hedef aldı ve 10 Mart 2018'de güvenlik güçleri sessiz sedasız karadan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampına yönelik operasyona başladı. Hakurk Vadisinde 90 günü aşkın süreden beri devam eden hava destekli kara operasyonunda önemli sonuçlar elde edildi ve teröristlerin Kandil'le bağlantısı kesildi. Bugüne kadar hep hava harekâtlarıyla sınırlı kalan Hakurk'a 1995'ten sonra ilk kez yapılan kapsamlı operasyona hazırlıksız yakalanan PKK'lı teröristler ağır kayıplar verdi. Hakurk bölgesinde yaklaşık 250 terörist etkisiz hale getirildi.



11 KALICI ÜS KURULDU

Şemdinli'den Hakurk'a kadar olan yaklaşık 34 kilometre sınır hattı güvenli hale getirildi. Güvenlik güçleri buralarda 11 ayrı kalıcı üs kurdu. Kalıcı üslerde TSK birlikleri 7/24 gözetleme yapan Asır, lazerli hedef noktalayıcı Engerek, Casus Baykuş adlı gece görüşlü termal kamera, ay ışığında çalışma özelliğine sahip Kedi Gözü, yerli muharebe aracı ve Atak helikopteri ile tamamı milli silahlardan oluşan üstün teknolojik cihazları kullanıyor. TSK'nın kademeli olarak sınırdan geçerek Hakurk Vadisine yerleşmesiyle birlikte teröristlerin sınır birliklerine saldırı planları da alt üst oldu.



SINIRDAN SIZMALAR KESİLDİ

Terörıstlere eğitimlerde anlatılan ve sözde destan yazıldığını iddia ettikleri Lelikan tepesine kalıcı konuşlanan Mehmetçik, teröriste alan daraltma, kendine alan açma stratejisiyle Hakurk'u da içine alan Bradost'ta kontrolü tamamen sağladı. Kandil'de eğitimlerini tamamlayan teröristler her yıl Bradost alanındaki Hakurk Vadisinden Türkiye'ye sızarak Tunceli, Sivas, Erzurum ve Erzincan üzerinden Doğu ve Batı Karadeniz'e kadar açılım yapıyordu. Bölgenin kontrol altına alınmasıyla PKK'nın beyin takımının da bulunduğu Kandil güzergâhındaki Barazgir Vadisinde kontrol ele geçirildi. TSK'nın eline geçen Bradost ve Barazgir, PKK için çok büyük önem taşıyordu. Kandil'den Suriye'deki YPG'ye ve Sincar'a terörist ve silah ikmalinde bu iki bölge kullanılıyordu. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Bestler-Dereler ile Hakurk'a yönelik iki ayrı hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TAARRUZ POLİTİKASI DEVREDE

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündemi değerlendirdi. Bozdağ, "Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarının sebebi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin artık taarruz politikasını Türkiye'nin içinde ve dışında kesintisiz uygulamaya koymasıdır. Nerede terör örgütü varsa, orası Türkiye için bir hedeftir" ifadelerini kullandı. Bozdağ terörle mücadeleye Kandil'in de dahil olduğunu belirterek "Bundan sonra bölgede her an her şey olabilir" diye konuştu.

