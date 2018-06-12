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İşte mahkeme ifaden... Çekil Demirtaş!

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından partisinin Kobani olayları ardından halkı sokağa dökme çağrısını 2014 yılında kendisinin yapmadığını, bunun ispat edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı ’ın lehine adaylıktan çekileceğini iddia etse de mahkemedeki ifadesinde, “Benim de içinde bulunduğum toplantıda alınmış bir karardır. Öyle haberdar değilim falan değil” dediği ortaya çıktı. Ankara 19 ’ndeki ifadesinde Demirtaş, “Sonuna kadar ben o açıklamanın meşruiyetinin, haklılığının arkasındayım” diyor.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:36
İşte mahkeme ifaden... Çekil Demirtaş!

HDP'nin terör suçundan tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dün Twitter hesabından "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran'a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim" paylaşımında bulundu.

İŞTE MAHKEMEYE VERDİĞİ İFADEDEN ŞOK DETAYLAR:

53 kişinin katledilmesi talimatını kendisinin verdiğinin ispatlanması durumunda Erdoğan lehine istifa edeceği iddiasında bulunan Demirtaş'ın 11-12-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara 19. 'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada verdiği ifadede, HDP'nin 6 Ekim 2014 günü 21:20'de yaptığı halkı sokağa dökmeye yönelik yaptığı basın açıklaması içerikli çağrının kendisinin de bulunduğu Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınan karar ardından yapıldığını anlatıyor.

"BENİM DE İÇİNDE BULUNDUĞUM TOPLANTIDA ALINMIŞ BİR KARARDIR"

Selahattin Demirtaş söz konusu mahkemeye verdiği ifade sırasında hakim, "Yani siz o açıklamanın (6 Ekim 2014 tarihli çağrı) yapılmasından haberdar değilsiniz özetle. Böyle mi anlıyorum?" diyor. Bunun üzerine Demirtaş, "Benim de içinde bulunduğum toplantıda alınmış bir karardır. Öyle haberdar değilim falan değil. Ben sadece açıklama basına geçilirken, yazıldığında Başbakan ile görüşme halindeydim diyorum. Sonuna kadar ben o açıklamanın meşruiyetinin, haklılığının arkasındayım" diye cevap veriyor. Hakimin, "Basın açıklamasının yapılma kararı alınmıştı siz çıktığınızda?" diye sorduğu Demirtaş, "Tabii ki, tabii ki. Alınmıştı, hiçbir tereddüt yok o konuda" şeklinde konuşuyor.

"HALKIMIZA ACİL ÇAĞRI..."

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından 6 Ekim 2014 günü saat 21:20'de yapılan 'Halkımıza Acil Çağrı' başlıklı açıklamada "Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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İşte mahkeme ifaden... Çekil Demirtaş!
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