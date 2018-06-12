Kandil’deki terör bataklığını kurutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Niğde Belediye Meydanı ve Bursa Atatürk Stadyumu'nda miting düzenledi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, şöyle dedi:

SİZİNLE BU ÜLKE YÖNETİLMEZ: Bu Bay Kemal bize ne dedi, 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem ne dedi, 'Afrin'de ne işiniz var?' Ya sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz ve ödettik.

NE KEMAL'E NE MUHARREM'E BAKARIZ: İşte Ömer Halisdemirimiz ne yaptı, hain olan o Semih Terzi'yi alnından indirdi. Niye, çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu da onun için. Nereye saklanırsa saklansınlar biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız, biz işimize bakarız. Er ya da geç teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Peki bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir dertleri yok.

KANDİL'E OPERASYON: Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı depoları, silah depolarını vesaire yok ettik. Gittiler, vurdular, döndüler. Ama bitmedi, devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kandil mesajı!

F-16'LAR VURUYOR: Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkartıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan hemen sonra başladığımız operasyonlar başarıyla sürüyor. Koordinatlarını İHA'larımız veriyor ve F-16'larımız vuruyorlar.

DİKTATÖR KESİLDİ: Bunların içindeki kin ve nefret diline de yüzüne de vuruyor. Ne yaparsanız yapın terörle mücadeleyi sürdüreceğiz. Böyle sorumsuzluk, bencillik olur mu? Moralini bozan komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri Allah muhafaza koltuğuna oturunca ne kesilir. Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz.

GÖZÜ DÖNMÜŞ MUHALEFET: Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

MUHARREM'İ EFKAR BASIYOR: Biz CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından hayır bulsun... Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar' diye telefonlar geliyor.

NEREYE GİDERSEN GİT: Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi bay Kemal AİHM'ye gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan.

BÜYÜMENİN NE OLDUĞUNU ÖĞREN: İlk çeyrekte Türkiye 7.4 büyüme kaydetti. OECD ülkelerinde 1 numara olduk. G-20 ülkelerinde 2. olduk. Çiftçiye esnafa soruyor; '7.4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı' diyor. Bay Kemal sen bu söylediğine Allah aşkına inanıyor musun? Büyüme denilen kavramın ne olduğunu bir öğren. Ekonomistlerine bir sor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'de önemli açıklamalar

TERÖRÜ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ

"Sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabi öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil'e yapan gafillere sandıkta esaslı ders vereceğiz."

Varlığım moralini bozuyor

"Siz hiç cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu? Bay Muharrem çıkmış benim moralimi bozmasınlar diye sağa sola posta koyuyor. Afrin'i yöneten komutanımızla iftara katıldım. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Bu alkış bey efendinin moralini çok bozmuş. Bu zat için terörle mücadele eden askerin moralinin hiçbir değeri kıymeti yok. Varsa yoksa kendi keyfi ve morali. Ya Muharrem zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. Siz şimdiden 24 Haziran'ı görüyorsunuz zaten."