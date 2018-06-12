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, 'nin "Amerikalılar aradı" yalanını çürüttü

Genel Başkanı , "Amerikalılar beni aradı. , 'i usulüne göre istememiş" diyen 'yi canlı yayında yalanladı

Giriş Tarihi: 12.6.2018 02:33 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 02:36
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Amerikalılar aradı yalanını çürüttü
katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

elebaşının iadesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu " Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın 'ye de verildi. Bu rapora göre Amerika'nın Gülen'i iade etmesi lazım" dedi.

sürecindeki skandal yalan ve iftiralarıyla birçok kez tepki toplayan Muharrem İnce "Amerikalılar beni aradı, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atmadı" demişti.

Böylelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yalanlamış ve CHP'ye gelen rapora göre FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi gerektiğini belirtmiş oldu.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Amerikalılar aradı" yalanını çürüttü
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