Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Amerikalılar aradı" yalanını çürüttü

Kemal Kılıçdaroğlu
katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ
elebaşının iadesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayan CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu " Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın Muharrem İnce
'ye de verildi. Bu rapora göre Amerika'nın Gülen'i iade etmesi lazım" dedi. Seçim
sürecindeki skandal yalan ve iftiralarıyla birçok kez tepki toplayan Muharrem İnce "Amerikalılar beni aradı, Gülen'in iadesi için Türkiye
gerekli adımları atmadı" demişti.
Böylelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yalanlamış ve CHP'ye gelen rapora göre FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi gerektiğini belirtmiş oldu.