Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında flaş bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik için...

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi Projesi'ni eleştirenlere yönelik Başbakan Yıldırım, "Kıraathanelerde boş zamanlarında vakit geçiriyorlar. Sanki iş miş yapmasın, insanlar sabahtan akşama kadar orada otursun. Çarpıtıyor. Muharrem İnce oradan aklı sır verimli alan bulduğunu zannediyor. Kıraathane ile kahve ayrı şey. Kahvede oyunlar oynanır, emeklilerin gittiği daha çok yerdir. Ama kıraathane okuma yerleridir. Muharrem İnce niye gocunuyor anlamadım.



Külliye'ye kitaplık kuruyoruz. Üniversitelerimizde bilgi evleri, okuma yerleri var. Bir yandan genç nesli geleceğe hazırlayacağım diyeceksin, bir yandan da bu kadar güzel bir işi karikatürüze edeceksin. Bu tamamen işi çarpıtma. İşi kıraathane istiyorsan kıraathaneye, fabrikaya istiyorsan fabrikaya diyor. Ömrü hayatında ne yaptın kardeşim? Yaptığın bir eser varsa onu söyle onu konuşalım. İşi polemik sahasına çekmeye çalışıyor. Herkese sıcak mesajlar veren, halkın içinden biri gibi takdim ediyor ama. Genel başkanlığı döneminde kırıp dökmediği kişi kalmadı. Öyle bir takım yapay hareketlerle milletin gönlüne girmek kolay değil. Milletin gönlüne girmek özveri ister" dedi.



"EN PAHALI HİZMET OLMAYAN HİZMETTİR, YA KÖPRÜ OLMASAYDI"



Köprü tartışmasına ilişkin Başbakan Yıldırım, "Kıyas yanlış bir kere. Birisi dışarıdan borç kredi alıyorsun, köprü yapıyorsun. Yıllarca bunu faiziyle geri ödüyorsun. O köprüden geçen geçmeyen ödüyor. Siz para almasanız da bir şey fark etmiyor. O borç hazineden tıkır tıkır ödeniyor. Yüksek ücret de ama en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Orada bir köprü olmadığını düşün; ya saatlerce feribot bekleyeceksin ya da İzmit Körfezi'nde dolaşacaksın zaman kaybı, zaman para değil mi. Orada harcadığın mazot, kaybettiğin zaman, yoğunluk, o bedelin kat kat üstünde olur. Bu 7-8 sene böyle, ondan sonra köprü bizim" diye konuştu.





"BİRİNCİ TURDA BİZ BU İŞİ BİTİRİRİZ"



Meral Akşener'in ikinci tur seçimlerine kalırsa hangi partiyi seçeceğine ilişkin soruya yönelik Yıldırım, "Bizi ilgilendiren bir konu değil, biz birinci turda işi bitiririz. HDP barajı geçerse fark etmez" dedi.



Güneydoğu'da Kürt vatandaşları arasında AK Parti'nin var olduğunu anlatan Yıldırım, "Diğer partiler belirli bölgelerde var. CHP'nin belirli bölgelerde, başka partilerin keza. Türkiye'nin bölge farketmeksizin her yerde desteği olan parti biziz. HDP hiçbir şekilde Kürt vatandaşlarımızı kendi tekelinde göremez. Hangi yüzle. HDP, terör örgütüne karşı tavrını koydu mu, net bir duruş sergiledi mi? Oradaki hendek olaylarında, o kadar insanın yok olmasında HDP'nin taksiratı yok mu? HDP ağzından hiç 'PKK terör örgütüdür, bizim alakamız yok' dediğini duyan var mı, ondan sonra bizi dışlıyor. Kardeşim sen ayrılıkçı politikalar güder, hayale kapılır gidersen başka şey bizden bekleme. O kayyum belediyelerin kaynaklarının nasıl dağa aktarıldığı, o belediyelerin susuzluktan ne hale geldiğini gördünüz. Şimdi gidin bakın, nasıl pırıl pırıl" dedi.





"HAZIRLIKLARIMIZIN HEPSİ TAMAM AMA UYGULAMA TAKVİMİ FARKLI"



Seçimin son haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemi anlatacağını ifade eden Yıldırım, "Bu seçim 24 Haziran'da başarıyla tamamlanmış olacak. Tabi tamamlandıktan sonra bu geçiş seçim oldu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayırlı olsun değil. Biz meçli kapanmadan çıkardığımız yetki kanunun gereğini yapmamız lazım. Yetki kararnamesi çıkması lazım KHK daha doğrusu. 5 bin kanunda değişiklik öngören, yürürlükten kaldırılan kanunlar var, yeni yapılması gereken kanunlar var. Bütün bunları seçimin belli olmasıyla cumhurbaşkanın göreve başlaması süre arasında yapma mecburiyeti var. Şimdiden yaparsan seçimi etki altına almış gibi olursun. Hazırlıkların hepsi tamam. Teknik düzeyde yapıldı hazırlıklar ama uygulama takvimi farklı" ifadelerini kullandı.



MUHARREM İNCE'Yİ DEĞERLENDİRDİ



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Erdoğan'a benzettikleri yönünde soru üzerine Başbakan Yıldırım, "Kim ne yapıyor takip edemiyorum. 40 tekne ekmek yemesi lazım. Kolay değil ki bu iş. Mutlaka hırslı, heyecanlı, istekli buna şüphe yok. Ama Allah işin rast getirsin ne diyeyim" dedi.