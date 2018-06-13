15 Temmuz’un gecikmeli ihbarı

Dalaman Havalimanı
'nda 15 Temmuz
gecesi dört esrarengiz helikopterin görülmesi olayıyla ilgili iki gün sonrası için, yani 17 Temmuz
'da bir ihbar yapıldığı ortaya çıktı. İhbar 15'inde yaşanan olayın 17'sinde yaşanmış gibi algılanmasına neden olacak şekildeydi. Zaten bant çözümleri de 15'inde yaşananları 17'sinde yaşanmış gibi göstermek üzere hazırlanmıştı. İhbar Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne Dalaman Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Okan Karadeniz tarafından gönderilen bilgi notunda şöyle anlatıldı:
17 Temmuz 2016 gece yarısından önce cep telefonum aranarak Aksaz (Marmaris) Deniz Üssü'ne bağlı bir savaş gemisinden ihbar alındığı, havalimanımız güneyinde beş dakikalık uçuş mesafesinde bir helikopter olduğu, deniz üzerinden havalimanına yaklaştığı, bu helikopterle telsiz irtibatı kurulamadığı bildirildi. Kulede bulunanların helikopteri göz ile gördüğünü, ardından hava aracı
nın ışığını kapatarak gözden kaybolduğunu bildirmesi üzerine konu havalimanında hazır bulunan mülki idare amirliğine şifahen, telefon ile de il emniyet müdürlüğüne bildirilmiştir. Havalimanı karartılmış, ancak herhangi bir hava aracı veya sesi tespit edilememiştir.
Yine telefon ile Dalaman Jandarma Komutanlığı'ndan alınan ihbarda iki helikopterin havalimanımız güneyindeki deniz üssüne iniş yaptığının bizzat görüldüğü bilgisi tarafıma verilmiştir. Bunun üzerine yine mülki idare amirliği il emniyet müdürlüğü bilgisi dâhilinde Hava Meydan Komutanı Albay Murat Selçuk Çol ile telefonla irtibata geçilmiş, gerekirse denizcilerin birliğine girmek üzere uzun namlulu çelik yelekli dört polis ile Hava Meydan Komutanlığı karargâhına gidilmiştir.
Deniz Hava Üssü'nde tüm saha ve hangarlar gece görüş dürbünü ile kontrol edilmiş, deniz üstünde bir adet açıkta altı adet hangarda helikopter olduğu bilgisi alındı.Kilit açılarak hangarlar içerisine girilmek suretiyle toplam yedi helikopter egzozlarına dokunmak suretiyle kontrol edilmiş ve tamamının egzozlarının soğuk olduğu, helikopterlerin zincir ile yere bağlı bağlı oldukları, dolayısıyla kısa süre içerisinde çalıştırılmadıkları değerlendirilmiştir. TANIMSIZ HER ARAÇ DÜŞMAN
SABAH'IN
ulaştığı 15 Temmuz 2016 tarihli bant çözümlerine göre kule konuşmalarında o gece havada görülen her tanımsız askeri helikopter ve uçağın düşman unsur kabul edileceği söyleniyor: 22:46:45
OM: Aksaz Üssü'nden aradılar, limanda demirli bir gemi, havada tanımsız bir helikopter tespit etmiş.Hava Kuvvetleri'nde ve Deniz Kuvvetleri'nde şöyle bir bilgi var, bugün için ikinci bir emre kadar bize ulaşacak hiçbir uçuş olmayacak, askeri uçuş olmayacak. Havada görülen tanımsız helikopter, uçak tamamen düşman unsuru şeklinde.
GC: Tamam.
OM: O helikopter terörist helikopter konumunda, temasınız olursa haberdar edin. 22:59:38
UG: Balkonda şu an helikopteri görmeye çalışıyorlar.
MB: Peki söyle sen ona, gelişlerimiz var, kim karar veriyor buna? 23:11: 57
SC: Konuşan Dalaman Kule
, Dalaman'a göre 240 radyal 5 milde. 23:12:42
OM: Dalaman Kule konuşuyor; Güneybatı güney istikametinde yaklaşık 7-8 millerdeki irtifası 300 feet olan trafik, derhal kuleyle temas kurun! 23:14:30
MB: Nerede helikopter?
OM: Sarıgerme açıklarında gibi yaklaşık 300 feet kadar irtifada gibi. YARIN:
İMAMA DARBE SORUSU