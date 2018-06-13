Almanya'dan son dakika Adil Öksüz açıklaması

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de görüldüğü iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Adebahr, "2 yıl önce Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin ele başlarından Adil Öksüz'ün Almanya'da Berlin'de görüldüğüne ilişkin haberler var. Bu konuda Alman makamlarında bilgi var mı? Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Öksüz hakkında yeterli bilgiler olması durumunda Alman makamlarının harekete geçeğini söylemişti." şeklindeki soruyu yanıtlarken, "Gabriel'in o dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.

Alman hükümetinin FETÖ'yü yeniden değerlendirdiğine ilişkin Alman basınında da haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Adebahr, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Burada, Alman Büyükelçiliğinin olası gizli bir raporundan söz ediliyor. Şunu söyleyebilirim: Alman Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm olayların değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen hareketinin değerlendirmesinde de çeşitli kaynaklara dayanıyor. Buna, Büyükelçiliğin raporları, Türk kaynakları, ortaklarımızın verdiği bilgiler ve istihbarat bilgileri de dahil. Önümüzde bulunan tüm bilgilerin ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye'deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız."

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann da firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da görülmesine ilişkin "Bu konuda bilgi yok." dedi.