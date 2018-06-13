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seçim öncesi çark etti!

CHP'nin İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen 'nun birbirinden farklı pek çok konuda skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Gezi ve Kobani provokasyonlarına destek veren, ramazan ayı ve ezanla ilgili hakaret içeren tweetler atan Kaftancıoğlu'nun seçimlerine giderken çark etmesi dikkatlerden kaçmadı. 2012 yılında attığı tweet ile Temel Karamollaoğlu'na katil diyen Kaftancıoğlu, şimdi ise hesabında Saadet Partililerin videolarını paylaşıyor...

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 11:10
Canan Kaftancıoğlu seçim öncesi çark etti!

CHP'nin skandallarla dolu İstanbul İl Başkanı , seçimlerine giderken sosyal medya hesabında Saadet Partililerin konuşmalarını paylaşmaya başladı. Daha önceki tweetlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı için "Katil" ifadesi kullanan Kaftancıoğlu, Saadet Partili Abdullah Sevim için "Konuşmasın söylediği her cümlenin altına imzamı atıyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'nun daha önce attığı İslamofobik tweetler hafızalarda yerini korurken, İl Başkanı seçildikten sonraKİ ilk Ramazan ayında iftar sofraları paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaftancıoğlu, CHP'nin Saadet Partisi ile girdiği ittifak sonrası şöyle bir paylaşımda bulundu...

"KATİL AKLAMA SANATI"

Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı katliamı panelinin ardından, Karamollaoğlu'nu 'katil' ilan etmişti.

O dönemde sert ifadelerle içeren paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, katliam sorumlusu olarak Karamollaoğlu'nu göstermişti.

İL BAŞKANI SEÇİLMEDEN ÖNCE...

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmeden önce ramazan ayı için attığı tweet.

KAFTANCIOĞLU'NUN BÜYÜK DEĞİŞİMİ...

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal İslamofobik sözleri sosyal medyada hala tartışma konusu olmaya devam ediyorken, 24 Haziran öncesi böyle bir paylaşımda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleri

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Canan Kaftancıoğlu seçim öncesi çark etti!
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