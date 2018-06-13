Canan Kaftancıoğlu seçim öncesi çark etti!

CHP'nin skandallarla dolu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçimlerine giderken sosyal medya hesabında Saadet Partililerin konuşmalarını paylaşmaya başladı. Daha önceki tweetlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı için "Katil" ifadesi kullanan Kaftancıoğlu, Saadet Partili Abdullah Sevim için "Konuşmasın söylediği her cümlenin altına imzamı atıyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'nun daha önce attığı İslamofobik tweetler hafızalarda yerini korurken, İl Başkanı seçildikten sonraKİ ilk Ramazan ayında iftar sofraları paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaftancıoğlu, CHP'nin Saadet Partisi ile girdiği ittifak sonrası şöyle bir paylaşımda bulundu...

"KATİL AKLAMA SANATI"

Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı Sivas katliamı panelinin ardından, Karamollaoğlu'nu 'katil' ilan etmişti.



O dönemde sert ifadelerle içeren paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, katliam sorumlusu olarak Karamollaoğlu'nu göstermişti.

İL BAŞKANI SEÇİLMEDEN ÖNCE...

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmeden önce ramazan ayı için attığı tweet.

KAFTANCIOĞLU'NUN BÜYÜK DEĞİŞİMİ...

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal İslamofobik sözleri sosyal medyada hala tartışma konusu olmaya devam ediyorken, 24 Haziran öncesi böyle bir paylaşımda bulunması dikkatlerden kaçmadı.