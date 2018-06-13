FETÖ'cülerin panik halleri ByLock yazışmalarında

15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Erzurum merkezli 17 ilin iş adamlarından sorumlu imamı olduğu iddiasıyla örgüte ait DASİDEF ve Erzurum Girişimci İş adamları Derneği'nde (ERGİAD) Genel Sekreterlik yapan Halim Gökçe, 18 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. ByLock programını 3 farklı GSM hattından kullandığı tespit edilen Halim Gökçe hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Gökçe, ByLock programını kullanmadığını öne sürdü. 17 merkezin esnaf imamı olduğu iddiasını reddeden Gökçe, "Ben yalnızca derneğin faaliyetlerinde görev aldım. MGK ve Bakanlar Kurulu tarafından örgüt olarak ilan edildikten sonra bu kurumlardan ayrıldım. Örgütle herhangi bir bağım yoktur. Çalıştığım kurumların terör örgütüne müzahir olduğunu bilseydim çalışmazdım. FETÖ örgütünün hiçbir eylemine ve faaliyetine de katılmadım. FETÖ örgütünü, hain darbe girişimini lanetliyorum" dedi.

HASTANEYİ KURTARMA ÇABASI

Halim Gökçe, geçen 31 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hazırlanan gerekçeli kararda, Halim Gökçe'nin SGK'nın, 2015 yılı Aralık ayında Şifa Hastanesi'nin sözleşmeyi iptal etmesi üzerine ekonomik sıkıntıya düşen hastaneyi kurtarmak için o dönem hastanenin başhekimi olan Sebahattin Dalga'nın talebi üzerine iş adamlarını hastaneye götürüp 100 bin TL verdirmeyi vaat ettirdiğine değinildi.

'SEKİZGEN SALONDA ÇAY SERVİSİ YAPTIRDI'

Tanık beyanlarına da yer verilen gerekçeli kararda, itirafçı T.K.'nın "Derneğin tüm işlerini o takip ederdi. Derneğe gelen ve şu anda FETÖ/PDY kapsamında cezaevinde olan birçok esnaf ile yüz yüze ve gizli görüşmeleri vardı. Ben odasına girdiğimde susar konuşmazdı. Beni bir kere Sekizgen adı verilen Aziziye Koleji üst katında bulunan toplantı salonuna götürerek çay servisi yaptırdı" diye konuştuğu ifadesi yer aldı.

BYLOCK YAZIŞMALARI

Gerekçeli kararda, Gökçe'nin 11 Ağustos 2014'de ByLock programını cep telefona yükleyerek kullanmaya başladığına vurgu yapıldı. ByLock yazışma içeriklerinde örgüt üyelerinin 17/25 Aralık sonrası panik halinde oldukları ortaya çıktı. Yapılan operasyonlardan tedirgin olan üyeler ByLock üzerinden birbirlerine dikkatli olmaları konusunda telkinde bulundukları tespit edildi. Halim Gökçe'nin 18 Aralık 2015'de FETÖ üyesine 'Bir genel sekreteri almışlar doğru mu? İş adamlarından kimleri aldılar?" dediği, FETÖ üyesi sanığa "Zaten bölgeci olduğu için alındı. Tanıdık yok, öndekiler değil" diye yanıt verdi. Bir örgüt üyesi 1 Ocak 2016'da Gökçe'ye "2010 ve evvelini imha etmek lazım. İmha komisyonu kurararak. KOM'dan gelmişler, hepsine geleceğiz demişler" diye yazarken, başka bir FETÖ'cü ise 8 Şubat 2016'da Halim Gökçe'ye "Osman abi oralarda mı? Sinop'ta operasyonlar var. 5 tutuklu 3'ü bayan. Daha da tutuklayacaklar ama abiler hep dışarıda, bizim Karadeniz hep yerinde. Sanırım Ali Osman abilerden kaynaklanıyor. Senin kanaatin nedir?" dedi.

Sanık ile başka bir örgüt mensubunun ByLock yazışmalarında ise "AAntalyalya'dan listeye girdik, operasyon bekliyoruz" dendiği Gökçe'nin "Hadi ya, sen var mısın?" diye karşılık verdiği görüldü. Bir örgüt üyesinin 18 Şubat 2016'da Gökçe'ye "Dün akşam haber geldi. Kars ile alakalı yakalama kararları çıkmış. Bizim Zeki abi 'evde ve iş yerinde kalma' dedi bana. Size de sormamı istedi. Detayını öğrenebilir miyiz abi ona göre tedbir alsam?" diye yazdığı tespit edildi. Başka bir kullanıcı ise sanığa yazdığı mesajda "Malatya'yı aldılar bir anda gördün değil mi? Aynısını Erzurum'a da bir anda yaparlar. Abilere tek tek anlat, bak Halim eğer ağır davranırsanız vebali yok. Tüm illeri oturup bu bakışla masaya yatırın. Ali Osman beyle acilen yarın tek tek teşvik edilsin öndeki esnaf" dediği şeklinde yazışmalarının olduğu tespit edildi.

ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMADI

Gerekçeli kararda, sanık Halim Gökçe'nin yargılama aşamasında mahkemeye etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunmak istediğini, bunun üzerine 6 Nisan 2018'de Erzurum KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince teşhis işlemi yaptırıldığını vurgulandı. Sanığın 23 kişi hakkında beyanda bulunduğu belirtilen kararda, "Sanık ByLock yazışmalarını inkâr etmiş, ByLock listesinde görülen kişilerle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Hakeza 17/25 Aralık sürecine ilişkin herhangi bir anlatımda bulunmayan sanık buna ilaveten örgütsel faaliyetleri de belirtmemiştir. Sanığın örgütle irtibatlı kişilerin örgüt içindeki konumlarından, ayırt edici özelliklerinden, kişisel bilgilerinden, terör örgütü içinde kullandıkları kod isimlerinden ve eylemlerinden bahsetmediği, örgütün yapısına, faaliyetine ve işleyişine ilişkin olarak soruşturma ve yargılama aşamasında istikrarlı ve tutarlı anlatımlarda bulunmadığı, örgüt içerisindeki konumu nazara alındığında uyumlu ve istikrarlı bilgi vermediği ve suçlamaları inkâr yönündeki savunması nazara alındığında sanık hakkında şartları oluşmadığından etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır" denildi.