CHP ve HDP'den teröristlere saygı duruşu

Yurtdışı seçim çalışmaları kapsamında Londra'da HDP ile aynı çatı altında stant kuran CHP, kirli ortaklığı Almanya'da daha da tırmandırdı. CHP'nin Almanya'daki temsilcilerinden İbrahim Vural, 29 kişinin şehit olduğu Ankara Merasim Sokak saldırısını gerçekleştiren terörist cenazesine katılan HDP'li eski vekil Tuğba Hezer ile aynı masada buluştu.

HDP'ye yakınlığıyla tanınan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Gelsenkirchen şehrinde düzenlediği 'oy ver gitsinler' başlıklı konferansa katılan CHP Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Birliği Başkanı İbrahim Vural ile terör sempatizanı HDP'li Tuğba Hezer, konuşmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar.

KILIÇDAROĞLU'NUN ONAYI VAR MI?

Konferansa ilişkin görüntüler CHP tarafından sır gibi saklanırken, HDP Yurtdışı Örgütü, fotoğrafları Twitter'dan paylaştı. CHP'nin Almanya örgütlenmesinin başındaki isimlerden İbrahim Vural, yaptığı bir açıklamada, yurtdışı örgütlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında bir konferans düzenlenemeyeceğini ve katılım gösterilemeyeceğini açıklamıştı. CHP'li Vural'ın bu açıklamasının ardından Hezer'le aynı konferansta buluşması, "Kılıçdaroğlu'nun onayıyla katıldı" yorumlarına neden oldu.