Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP ve HDP'den teröristlere saygı duruşu

ve 'den teröristlere saygı duruşu

'de çalışmalarını tek çatı altında ile birlikte yürüten , 'da bu ittifakı pekiştirdi. CHP Almanya Temsilcisi, HDP'li Tuğba Hezer ile aynı masada buluştu ve teröristlere saygı duruşunda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:46
CHP ve HDP'den teröristlere saygı duruşu

Yurtdışı çalışmaları kapsamında 'da ile aynı çatı altında stant kuran , kirli ortaklığı 'da daha da tırmandırdı. CHP'nin Almanya'daki temsilcilerinden İbrahim Vural, 29 kişinin şehit olduğu Ankara Merasim Sokak saldırısını gerçekleştiren terörist cenazesine katılan HDP'li eski vekil Tuğba Hezer ile aynı masada buluştu.

HDP'ye yakınlığıyla tanınan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Gelsenkirchen şehrinde düzenlediği 'oy ver gitsinler' başlıklı konferansa katılan CHP Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Birliği Başkanı İbrahim Vural ile terör sempatizanı HDP'li Tuğba Hezer, konuşmalarıyla 'ı hedef aldılar.

KILIÇDAROĞLU'NUN ONAYI VAR MI?

Konferansa ilişkin görüntüler CHP tarafından sır gibi saklanırken, HDP Yurtdışı Örgütü, fotoğrafları Twitter'dan paylaştı. CHP'nin Almanya örgütlenmesinin başındaki isimlerden İbrahim Vural, yaptığı bir açıklamada, yurtdışı örgütlerinin CHP Genel Başkanı Kemal 'nun bilgisi dışında bir konferans düzenlenemeyeceğini ve katılım gösterilemeyeceğini açıklamıştı. CHP'li Vural'ın bu açıklamasının ardından Hezer'le aynı konferansta buluşması, "Kılıçdaroğlu'nun onayıyla katıldı" yorumlarına neden oldu.

Erdoğan'dan İnce'ye HDP sorusu
CHP'de kriz yaratan görüntüler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP ve HDP'den teröristlere saygı duruşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN