Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Yapımı tamamlanmak üzere olan Antalyalya'ya gelen turist ve sürücülere 45 dakikalık zaman avantajı sağlayan Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yolun son durumu hakkında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte makam aracına binen Çavuşoğlu, direksiyon başına geçerek Isparta yolu Dereboğazı mevkiinden, Burdur istikametine yolun ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Çevre yolunun yaklaşık 10. kilometresinde duran Çavuşoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu

"45 DAKİKA ZAMAN KAZANIMI OLACAK"

Kamyon ve tırların güzergahı kullanmaya başladığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Kuzey Çevre Yolu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İlk etabı 19 kilometre olan bir yol. Döşemealtı bölgesinden Antalya-Isparta Dereboğazı yoluna bağlanıyoruz. Alanya, Serik, Manvgat'tan gelenler ya da Burdur, Denizli ya da İstanbul'dan direkt o tarafa geçecek olanlar artık şehrin içerisine girmek durumunda kalmayacaklar. 45 dakika burada bir zaman kazanımı olacak. Ayrıca şehrimizin, Antalya merkezimizin trafiğinin rahatlanması bakamından da çok güzel olacak. Esasen bu 36 kilometrelik bir çevre yolu ve 2. etabında ise Serik Belek bölgesinde ana yola bağlanılacak. Bu şekilde Aksu bölgesindeki trafik de rahatlamış olacak. Amacımız tüm Antalya'nın trafiğini rahatlatmak."

"ANTALYA-MERSİN ARASI 4 SAAT"

Finike'den Kaş-Kalkan'a kadar olan otoyol projesinin yapım programına alındığını açıklayan Çavuşoğlu, Antalya-Mersin Akdeniz sahil yolundaki tünellerin bitmek üzere olduğunu ve viyadüklerin açıldığını söyledi. Bazı tünellerin açılmasıyla birlikte Antalya-Mersin yolunun 4 saate düşeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm bu yollarla Antalya'mız kolay ulaşılır bir yer olacak" dedi.

Kuzey Çevre Yolu incelemesinin ardından Antalya Bilim Üniversitesindeki mezuniyet törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, üniversitenin çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de saygın bir hale geldiğini söyledi.

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"REKABETÇİ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Burada öğrencilere öğütlerde bulunan Çavuşoğlu, mezuniyet sonrası öğrencilerin yeni bir yolculuğa çıkacağını ve bu yolun rekabetle dolu olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, "Ciddi bir rekabet var. İnsan kendisini boşlukta hissediyor. Okul bitti, şimdi ne olacak? İş bulma derdindeyiz. Devlete girmek için sınavlara hazırlanacağız, burada da rekabet var. Özel sektörde keza ciddi bir rekabet var. Rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Umarım sizler bu zorlu süreçte sağlam durursunuz ve hedeflerinize ulaşırsınız" diye konuştu.

"FETÖ'DEN DOLAYI MEMURLARIMIZIN YÜZDE 25'İNİ ATMAK ZORUNDA KALDIK"

Bakanlığının yürüttüğü Dışişleri Bakanlığının da kolay olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Neticede bu sene sınavlar açacağız. Meslek memuru, konsolosluk ihtisas memuru, hukuk müşaviri ve tercüman dahil diğer alanlarda sınavlar açıyoruz. Bakanlığımızı güçlendirmemiz lazım. FETÖ'den dolayı meslek memurlarımızın yüzde 25'ini atmak zorunda kaldık. Dolayısıyla yeni vizyon sahibi, ülkesine, devletine, milletine aşık siz gençlerimizle bu açığı kapatacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu, okulda dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgelerini takdim etti. Çavuşoğlu'na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.