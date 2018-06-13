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Şehit savcı Kiraz’ın iddianamesi tamamlandı!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ’nde 2015 günü DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 15:20
Şehit savcı Kiraz’ın iddianamesi tamamlandı!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 2015 günü 'nde DHKP-C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

14 ŞÜPHELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca , Deniz Özel, Faruk Ereren, , Mesut Demirel, Mithat Öztürk, Murat Canım, Musa Aşoğlu, Mustafa Koçak, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Cengiz Özel, Deniz Özel ve Mithat Öztürk hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme', diğer şüpheliler Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Murat Canım, Musa Aşoğlu, Mustafa Koçak, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı hakkında ise 'Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'Cebir ve tehdit kullanılarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte', 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçları kapsamında ceza istendi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca Şerefettin Gül hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında da hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerden Faruk Ereren, Zerrin Sarı ve Nuri Eryüksel'in örgütün yurtdışında bulunan Merkez Komitesi'nde, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun ise bu komitenin altında bulunan Genel Komite'de yer aldığı kaydedildi. Bu şüphelilerin yurtdışında halen faaliyetlerine devam ettikleri, örgütsel konumları gereği en üst düzey karar alma mekanizmasını oluşturdukları belirtildi.

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Şehit savcı Kiraz’ın iddianamesi tamamlandı!
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