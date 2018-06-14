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yasakları bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 14.6.2018
Seçim yasakları bugün başlıyor
24 Haziran'daki ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için propaganda serbestliği ve bir kısım bugün başlıyor. Bugünden itibaren açılış ve temel atma gibi törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı, görüntülü propaganda yapabilecek.
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