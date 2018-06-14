24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı
ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim
leri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları
bugün başlıyor. Bugünden itibaren açılış ve temel atma gibi törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı, görüntülü propaganda yapabilecek.