AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Suruç'ta AK Partililere yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum." dedi.

"SABOTAJ OLARAK GÖRÜYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilere yönelik saldırıyı değerlendirdi. Mahir Ünal, saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, saldırının önceden hazırlandığını söyledi. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum."

Son dakika haberi: Mahir Ünal Suruç'ta yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİTLERİ, SALDIRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI, KALMAYACAKTIR'

Saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ünal, terör örgütünün seçimlerde korku iklimi oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle konuştu: "Demokratik siyasetin Türkiye'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve 'Burası bizim, PKK'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?' diye tehdit edildiğini ve 'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24'ünde seçimler var ve bu PKK'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır."

'KANDİL DE BAŞLARINA GEÇİRİLECEK'

Mahir Ünal, yakın gelecekte Kandil'in de terör örgütünün başına geçirileceğini belirterek, "Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

BAKAN SOYLU: ZİYARETTEN ÖNCE PLANLANMIŞ BİR SALDIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Bu ziyareti yapmadan önce planlanmış, kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu." dedi.



Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceden planlandığı anlaşılan bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oradan dükkandan hemen çıkınca bu saldırı dışarıya taştı. Maalesef silahlı bir çatışmaya döndü. Anlaşılan o ki şimdi bunu çok daha net anlıyoruz, arkadaşlarımız hem soruşturmalarını hem de derinlemesine tüm araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Anlaşılan o ki daha önce esnaf ziyareti yapmadan önce burada planlanmış, kurgulanmış ve esas itibarıyla bu saldırıyı gerçekleştirmekle hazırlanmış bir durum söz konusu ve maalesef milletvekilimizin ağabeyi hayatını kaybetti. Bir kardeşi ağır yaralı, yine bir akrabası ağır yaralı. Birkaç yakını yaralı ve yine karşılıklı çatışma dolayısıyla iki kişi çatışma olan diğer gruptan vefat etti. Maalesef böyle bir müessif hadiseyle karşı karşıyayız."



Bakan Soylu, hala Doğu ve Güneydoğu'da birtakım yapıların oranın huzuruna, demokrasisine ve orada atılan adımların Türkiye'yi rahatlatmasına tahammül edemediğinin altını çizerek, "Eski kurdukları baskı düzeninin devam etmesini istiyorlar ve orada milleti ürküterek ve korkutarak oy alabileceklerini zannediyorlar. Bunlar çoktan geçti. Bunu çok net söylüyorum. Yani bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, daha önce tahrik edenlere de bakıyoruz ve araştırıyoruz. Bunun içinde kim varsa gereği yerine getirilecektir. Yani siyaseti, ürküterek ve korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına biz bırakmayız. Bu kim olursa olsun ve hangi şekilde olursa olsun. Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Bu müessif olaydan dolayı da hemen soruşturma açılmıştır, gereği de yerine getirilmektedir." şeklinde konuştu.