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lı vatandaşın Erdoğan şiiri

ve Hükümet Sözcüsü , 'ın Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı. Bu ziyaret sırasında Sarıhacılı köyündeki adlı bir vatandaş, için şiir yazdığını belirterek, Bekir Bozdağ'dan bu bu şiiri Cumhurbaşkanı'na iletmesini istedi.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 14:20
Yozgatlı vatandaşın Erdoğan şiiri

ve Hükümet Sözcüsü , 'ın Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRMASINI İSTEDİ

Sarıhacılı köyünden , için "Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar" isimli bir şiir yazdığını belirterek, Bozdağ'dan şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.

Şiiri sonuna kadar dinleyen Bozdağ, Kayahan'a teşekkür etti.

KAYAHAN'IN ŞİİRİ ŞÖYLE:

"Bin yılda yetişen kahramanlar emsali / Malazgirt'te süzülen şah kartallar misali / Sen göründün ufuktan, kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar.

Senin gibi doğmalı bu ufuktan her doğan / Minnet ile yad eder yarınlarda hür doğan / Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan / Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar."

Yozgat’lı vatandaştan 'Erdoğan' şiiri

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Yozgatlı vatandaşın Erdoğan şiiri
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