Yozgatlı vatandaşın Erdoğan şiiri

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ULAŞTIRMASINI İSTEDİ

Sarıhacılı köyünden Halil Kayahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar" isimli bir şiir yazdığını belirterek, Bozdağ'dan şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.

Şiiri sonuna kadar dinleyen Bozdağ, Kayahan'a teşekkür etti.

KAYAHAN'IN ŞİİRİ ŞÖYLE:

"Bin yılda yetişen kahramanlar emsali / Malazgirt'te süzülen şah kartallar misali / Sen göründün ufuktan, kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar.

Senin gibi doğmalı bu ufuktan her doğan / Minnet ile yad eder yarınlarda hür doğan / Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan / Sen göründün ufuktan kayboldu karanlıklar / Yarınlara umuttur görünen aydınlıklar."

Yozgat’lı vatandaştan 'Erdoğan' şiiri