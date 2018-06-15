CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal Suruç paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör sevici vekili Mahmut Tanal, AK Partililerin seçim kapsamındaki gezisini kana bulayan hain PKK saldırısının sadece normal bir tepki olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın yanında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı meşrulaştırdı.







İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

Tanal sosyal medya hesabından "Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili adayının esnafı ziyaret etmesi sonucu esnaf tepki göstermiştir. Tepki üzerine olaylar olmuştur. Tüm milletimizi sağduyulu davranmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye düşmanı FETÖ, PKK DHKP-C gibi birçok terör örgütüne verdiği destekle bilinen Mahmut Tanal 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı skandal sözlerle savundu.

Daha önce de bir çok kez terör örgütü PKK'lı teröristlerin cenazesinde yer alarak tarafını belli eden Mahmut Tanal sosyal medyadan büyük tepki gördü.