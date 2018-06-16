Deniz Baykal'ın son fotoğrafı neden servis edildi?

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Deniz Baykal sekiz aydır hasta.

Beyin damarları tıkandı, felç geçirdi, uzun süredir tedavi görüyor.

Almanya'ya götürüp getirdiler, burada da hastaneden bir türlü çıkamadı.

Geçenlerde "şuurunun bir ara kapanıp tekrar açıldığını" söylediler, kimse üstünde pek durmadı.

Henüz iyileşmiş değil yani.

Elbette en kısa sürede acil şifalar dileriz, keşke bizim dememizle iş bitseydi...

Deniz Baykal seksen yaşında ve iyi değil.

Bu yaşlı ve hasta adamı gene birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiler.

Kazanacağı da kesindir tabii.

Fotoğrafında bana biraz "tuhaf" göründü: Sert ve ters bakıyor, bir kaşı yukarıda bir kaşı aşağıda, eli de "takallüs" etmiş, kasılmış yani.

Bununla "sapasağlam" olduğunu söylemek istediler ama pek öyle görünmüyor.

"Yamulmuş" olduğu belli.

Bu adam, "en yaşlı üye" sıfatıyla yeni meclisin açılışını yapacak. Geçen seferki gibi. Sonra da yerini, gene geçen sefer olduğu gibi, AKP mebusu bir "akil adama" bırakacak.

Açabilecek mi? O haliyle kürsüde durabilecek mi? Sonra da meclis sıralarında yerini alıp "yasama faaliyetlerine" katılabilecek mi?

Belli ki Deniz Baykal'a bir "jest" yapılmıştır.

Kendisinden siyasi bir fayda umulduğundan değil, "Fetö'nün gazıyla seni devirdik, kusura bakma, bununla idare et" denilmiştir.

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