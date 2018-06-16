Deniz Baykal'ın fotoğrafını yayınladılar.

Hani Baykal'ın bir televizyon kanalı vardı, otuz milyon liraya satışa çıkarmıştı, onun yöneticisi Şaban ziyaretine gitmiş, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş, o göndermiş...

Burası

Türkiye'dir, CHP bir bankanın ortağı olursa, CHP'nin eski başkanı da bir televizyon sahibi olur tabii.

"Milyoner solculara" ancak Türkiye'de rastlanır.

(Yok, tövbe, bir tane de Fransa'da vardı, "kızıl milyarder" diyorlardı.) Fakat bunlar aslında solcu molcu olmadıkları için de zengin olmalarında bir sakınca yoktur!

Erenköy köşklerinde doğup büyüyen, Osmanlı aristokratı, paşa yeğeni eski Türk komünistlerini nasıl izah edeceğinizi de siz düşünürsünüz artık.

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