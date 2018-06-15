Ekonomi bu yılın ilk üç ayında yüzde 7.4 büyümüş...

ANAP 1991 seçimlerini, halk Demirel'i özlediği ya da İnönü'ye bayıldığı için değil, ekonomiyi büyütemediği için kaybetmişti. Rahmetli Adnan Kahveci, "rakamlara bakınca seçimi kaybedeceklerini anladığını ve bunu Özal'a söylediğini" anlatmıştı...

Buna karşılık muhalefet, seçim meydanına adayların "canlısını" görmeye gelen ve hepsinin kendisine oy vereceğini sanan meraklı vatandaşlara "aranızda yüzde 7.4 büyüyen var mı" diye soruyor.

Bakalım var mıymış?

Ekonomi yüzde 7.4 nasıl büyümüş?

"Halkımızın imkânları ölçüsünde bolca para harcaması sayesinde..."

Bunu, İstanbul sermayesinin temsilcilerinden, iktidara muhalif bir iktisat yazarı söylüyor!

"Ancak unutmayalım ki bu büyüme hükümetin planlı ve programlı parasal gelişme politikasının sonucudur" diye de ekliyor.

"Geniş kitlelere sosyal amaçlı gelir desteklerinin arttırılması..."

"Çalışanların gelirlerindeki iyileştirme..."

"Bütün bunlar, özellikle alt gelir grubunda halkın harcamalarını arttırmasına imkân vermiş!"

Namuslu muhalefete kurban olayım. Hepsi de sahtekâr değil ya bu adamların.

"Yüzde 7.4 büyüme iyidir" diyor.

Bu elbette bir ortalamadır.

Halkımızın "nihai tüketim harcamaları" üç ayda yüzde 11 artmış...

Fakat öküzce propaganda yapanlara sorarsanız aç ve sefilmiş. (700 konutlu site yapıyorsun, 14 bin kişi kuyruğa giriyor.)

Tarım sektörü katma değeri yüzde 4.6 yükselmiş (tarım batıyor), sanayi sektöründe bu yükselme 8.8 (sanayi berbat durumda), balonu patlayacak denilen inşaat sektöründe yüzde 6.9...

Ticaret, ulaştırma, konaklama, yiyecek gibi alt sektörlerden oluşan "hizmet" sektöründe bu artış yüzde 10...

Daha ilk üç ayda... Ocak, şubat, mart... Ekonomi herhalde nisan ve mayısta batmış olmalı! Rakamları gelmedi ama muhalefet battı dediğine göre batmıştır.

Belki de şuna dayanıyorlar: Tarımda yüzde 0.1, inşaatta yüzde 0.5 büyüme gözleniyor.

İnşaatta frene basılmış işte, daha ne istiyorsunuz?

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Bu nasılbir hükümettir kipolitikalar uyguluyor?Bir yandan kapitalizmi geliştirirken bu gelişmeden halka da pay veriyor?Yoksa Prof. İdris Küçükömer'in tespitleri doğru mu?demişti rahmetli.Üç gün tatil var, yani boş vakit.Kürt milliyetçileriyle işbirliği yapan Kemalistler, şeriatçılarla iş tutan Atatürkçüler, faşistlere hayran sosyalistler, Amerikan emperyalizmine domalan Marksistler bu üç gün otursunlar bir düşünsünler.Bayramınız mübarek olsun samimi ve dürüst insanlar.Ötekilere bir şey yok.