FETÖ’nün şifresi ortaya çıktı! TSK'ya işte böyle sızmışlar...

FETÖ'nün TSK'ya sızmadaki bir yöntemi daha deşifre oldu. Yıllarca sınav sorularını çalarak devlet kurumlarını ele geçiren FETÖ'nün, TSK'ya sızmak için askeri sınav mülakatlarında 'kodlama' yöntemi kullandığı tespit edildi. Örgütün akıl almaz yöntemi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2013 sınav komisyonlarında görev alan personele ilişkin başlattığı soruşturmayla ortaya çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı Murat Korkmaz tarafından yürütülen soruşturmada, 2013 yılında Deniz Harp Okulu (DHO) ile Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) sınavına giren 18 bin 465 aday mercek altına alındı. Bilirkişilerce yapılan 'hipotez test' uygulaması sonucunda mülakattan yüksek puan alan 5 bin 300 adayın verilen aday numaralarında kodlama yapıldığı belirlendi.

ŞİFRE "9-10-11-12"

Yeni Şafak'ın haberine göre, yapılan incelemede, kodlamanın, 6 basamaklı olan aday numarasının ikinci ve üçüncü basamaklarında uygulandığı açığa çıktı. Buna göre, örgüt mensuplarına verilen aday numaralarının ikinci ve üçüncü basamaklardaki rakamlar toplamının 9-10-11-12 olacak şekilde kodlandığı anlaşıldı. Bu şekilde, örgüt üyesi adayların FETÖ'cü sınav komisyon görevlilerince tanınarak yüksek puan alması sağlandı.

724'Ü KAYIT YAPTIRDI

Söz konusu kodlamaya uyan 5 bin 300 adaydan 211'inin DHO'ya kayıt yaptırdığı ancak 2016 yılında askeri okulların kapatılması neticesinde bu kişilerin mezun olamadıkları belirlendi. Yine DAMYO'ya kayıt yaptıran 513 adaydan 13'ünün okuldan ayrılarak mezun olamadığı, 500'ünün ise göreve başladığı aktarıldı.

TSK'DA BİN 520 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında kodlamaya uyan ve TSK bünyesinde çalışan çeşitli rütbelerde bin 520 askeri personelin olduğu da açığa çıktı. Bunlardan 592'si hakkında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, 25'inin ise ihraç edildiği belirtildi.

İKİNCİ TERCİH EMNİYET

Kodlamaya uyan örgüt üyeleri adayların incelenmesi neticesinde, TSK'ya giremeyenlerin önemli bir kısmının da emniyete yerleştirildiği ortaya çıkarıldı. Bunların bir kısmının yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ilişiğinin kesildiği, bir kısmının ise hala aktif olarak çalıştığı tespit edildi. Yapılan incelemede, emniyete yerleştirilen örgüt üyesi polislerden bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Koruma Daire Başkanlığı, TEM, İstihbarat gibi kritik birimlerde çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışında, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda kodlamaya uyan 12 örgüt üyesinin çalıştığı da soruşturmayla deşifre oldu.