Ekonomimiz sağlam akıl hocalarınız sakat

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran
seçim mitingleri kapsamında dün Tokat ve Sivas'ta düzenlenen mitinglere katıldı. İki kentte de coşkulu kalabalığa seslenen Yıldırım konuşmasında muhalefete yüklenerek şöyle dedi: YIKIM EKİBİNE OSMANLI TOKADI:
Tokat 24 Haziran'da yıkım ekibine bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisini şu anda idrak ediyoruz. Ramazan Bayramı. İkinci bayram da önümüzdeki pazar. Zafer bayramı, seçim zaferi bayramı. Her iki bayramınız da mübarek olsun. CIBILIN KABADAYISI:
Milletimize 16 yıldır canla başla hizmet ediyoruz. Yapılamaz denilenleri yaptık. Aşılamaz sorunları aştık. Ferhat olduk, dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük işler yaptık. Bu başarının altında AK Parti
'yi iktidar yapan siz varsınız. Apolet sökmek traktöre binmeye benzemez. Bu tip atıp tutanlara bizim memlekette ne derler, 'Cıbılın kabadayısı'. EVLERE ŞENLİK ADAYLAR:
Bir siyasetçi 3 değere sahip olmalıdır, ahlaklı, bilgili, cesur olmalıdır. Bu kadrolar bu değerlerin sahibi olduğu için 15
yıldır durmadan yorulmadan milletimize hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Onlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. 'Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez.' Bunlar milletin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki Türkiye'nin 2002'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller. Ama millet her şeyin fakında. Kimin laf, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Bunlarınki yalan dolan. AKIL HOCALARINIZ SAKAT:
Şimdi de bunlar tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor'. Boşa sevinmeyin. Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018'in 4 ayının büyümesi neden 7.4 oldu? Dünyada yine 1 numara olduk. Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Türkiye AK Parti döneminde son 15 yılda 5,7 büyüme gerçekleştirdi, 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Bu başarı Türkiye'yi, milletimizle el ele vererek büyük hedefe taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır. İHA BETON MU?:
Helikopteri Türkiye hangi dönemde yaptı? CHP döneminde mi yaptık? Atak helikopterini üreterek şu anda ihracatını bile yapıyor. Beton ekonomisi diyorlar, İnsansız Hava Aracı (İHA) beton mu? İHA ne zaman yapıldı? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İnce'ye sorun bakalım ne diyorlar. Türkiye bugün kendi uydusunu kendi üretiyor. Uydu teknolojisi yüksek teknoloji değil mi? Türkiye bugün hidroelektrik santrallerinin tribünlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayiinde yerli üretim yüzde 24'ten, yüzde 65'e çıktı. BUNLARIN AYARI BOZULMUŞ:
Millet yaptıklarımızı biliyor, takdir ediyor. Bu sebeptendir ki 16 yıldır emaneti eveleyip geveleyip boş lafla memleketi meşgul eden CHP'ye değil AK Parti'ye oy veriyor. Oyun bozana, iş bilmeze bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Şimdi de tutmuşlar, yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Hızlı trene ne lüzum var, göçe sebep oluyormuş. Akla bak akla, Allah akıl fikir versin. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya kapalı. O zaman yola da tünele de lüzum yok, yürüyerek gidelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıkacakmış. Bunların ayarı bozulmuş. BİZDEKİ KUVAYI MİLLİYE RUHUDUR:
Bizi bu yollara düşüren, şehir şehir, meydan meydan gezdiren Kuvayı Milliye ruhudur. Dün ecdadımız bu ruhla Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı, istiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandı. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz. ŞEKER FABRİKASI DAHA İYİ ÇALIŞACAK
Tokat
Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Burada siyaseten kullanamayacakları bir şey olmadığı için, 'şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak' diyorlar. Şeker fabrikası çalışmaya devem edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız. Şeker pancar alım fiyatını da geçtiğimiz günler 2 lira 35 kuruş, rekor bir fiyat verdik. Kapatılacak bir fabrika için böyle fiyat verilir mi? Bunlar külliyen yalandır. İsteyen çalışanlar orada devam edecek, istemeyen başka bir devlet dairesine geçiş yapabilecek. Yalana dolana itibar etmeyelim. YPG MENBİÇ'TEN 90 GÜNDE ÇIKACAK
Başbakan
Binali Yıldırım, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı. Yıldırım, ABD ile Türkiye arasında mutabakata varılan Menbiç yol haritasına ilişkin, "Şu anda 90 günlük bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ne? 90 gün içerisinde belirli bir takvime göre buradan PKK uzantısı PYD, YPG, bu unsurlar çıkartılacak. Oradaki yönetim yerel yönetime devredilecek. Bu Türkiye'nin ısrarlı gayretleri sonucu bu noktaya geldi." dedi. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili ise, "15 Temmuz'a gelinceye kadar Türkiye en az beş darbe yaşadı. Burada anlatmak istediğim şey şu; vatandaşlarıma o gün de aynı şeyi söyledim, bugün de aynı yerdeyim. Eğer bu sistemin değişmesi için kendi koltuğumu yok etmek için kendimi parçalıyorsam demek ki bu ülkemiz için iyi bir şey. Geleceğimiz için iyi bir şey. Bu ülke için, bu bayrak için bir Ali değil, Binali feda olsun" diye konuştu. Betil BAŞ-Mihriban KOÇAKER-Burak Erdem ÇELİK
/ TOKAT