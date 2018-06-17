Son Dakika: Yurt dışında Türkler sandıklara koştu

Fransa'nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg'da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK

Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.

Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.

VİYANA'DA DA MANZARA AYNI

?Viyana'da da gurbetçi vatandaşlarımız oy kullanmak için erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

ÖZBEKİSTAN'DA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA

Türk vatandaşları, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde sandık başına gitti.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve büyükelçilik mensupları, oyunu kullanmak için gelen seçmenleri kapıda karşıladı.

Özbekistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Büyükelçi Şen, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Özbekistan'da toplam 866 seçmenin bulunduğunu ve bu seçmenlerin Taşkent Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanabileceklerini belirtti.

Seçmenlerin büyükelçilikte 09.00-21.00'e saatlerinde oylarını kullanabileceğini kaydeden Şen, daha sonra oyların bulunduğu zarfların sayılarak diplomatik kargo yoluyla bir kurye eşliğinde ilk uçakla İstanbul'a gönderileceğini ve İstanbul'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edileceğini dile getirdi.

Şen, "Çok sayıda vatandaşın oy vermesi demokrasinin de o kadar güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

BELÇİKA'DAKİ SEÇİM SANDIKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Belçika'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Brüksel'de kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa'da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Belçika'da yaşayan seçmenler, başkent Brüksel ve Anvers kentinde oy verme işlemi için kiralanan Expo salonlarında kurulan sandıklara yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Belçika'da oy kullanımının üçüncü günü. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. Saatlerce sırada bekleseler bile oyunu kullanmadan geri döneni daha görmedik. Halkımızın bugün Türkiye'ye sahip çıkmasını, gelip oy kullanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Öte yandan oy sandıklarının kurulduğu Brüksel'deki Expo salonuna çevre kentlerden otobüslerle çok sayıda seçmen geldi.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Belçika'da yaşayan yaklaşık 140 bin seçmen, 19 Haziran'a kadar Brüksel ve Anvers kentlerindeki Expo salonlarında oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri, yerel saatle 09.00-21.00 arasında yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur oylamaya kalınması durumunda Belçika'da 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında da 30 Haziran-8 Temmuz 2018 tarihlerinde oy verilebilecek.

MACARİSTAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI SANDIK BAŞINDA

Macaristan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

2 bin 156 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Oy kullanmaya gelen Şeref Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı geçmesini dileyerek, ''Bu seçim hem yürütmeyi temsil edecek yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hem de güçlü yasama görevini yerine getirecek milletvekili seçimini kapsıyor. Ülkemiz adına milat kabul edilecek bu seçimde yüksek katılımın ve doğru kararın önemini belirtmek isterim.'' diye konuştu.

GÜNEY AFRİKA'DA TÜRKLER SANDIK BAŞINDA

Güney Afrika'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da seçime katılım oranının geçen seçimlere oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Büyükelçilik rezidansında bayramlaşma merasimi de gerçekleştirildiğini belirten Ülgen "Vatandaşlarımız hem bayramlaşıyor hem de oylarını kullanıyorlar. Önceki iki seçimde Güney Afrika'da toplam 346 seçmen oy kullandı. Bu seçimde ise kayıtlı seçmen sayısı bin 64. Şu ana kadar katılım oldukça yüksek. Parti temsilcilerinin de katılımıyla seçim gayet iyi bir havada gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Ülgen, "Seçimin ikinci tura kalması durumunda 1 Temmuz günü temsilciliğimizde tekrar sandık kurarak seçimi organize edeceğiz." dedi.

Seçmenler, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki büyükelçilikte kurulan sandıkta oylarını yerel saatle 09.00'dan 21.00'e kadar kullanabilecek.