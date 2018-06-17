Yavru köpeğin acısı Türkiye'yi birleştirdi

Sakarya'da bir yavru köpeğin patileri ve kuyruğu kesik halde bulunmasıyla ilgisi olabileceği düşünülen iş makinesi operatörü gözaltına alındı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İlk bulgular bir iş makinesinin bacaklarını kopardığı yönünde" dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda tüm patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını açıkladı. Dursun, olaya ilişkin 13 Haziran Çarşamba günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunulması üzerine jandarma ekiplerince, vakit geçirilmeden olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.

BELEDİYE ÇALILARI TEMİZLİYORDU

Başsavcı Dursun, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahsın köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinası talebinde bulunulduğunu ve ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

SAVCILIK VETERİNERLE GÖRÜŞTÜ

Kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığını belirten Dursun, ilgili kolluk tarafından, olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceğinin, değerlendirildiğini açıkladı.

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AMELİYATTAN SAĞ ÇIKAMAMIŞTI

Öte yandan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

Önceki gün ormana köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesik yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. Ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

KASIT VARSA BULUNUR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya'da patileri kesik bulunan köpeğin ölümünün çok yönlü araştırıldığını söyledi. Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: SÜRECİ BAŞLATTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çocuklarıyla birlikte Ümraniye'deki hayvan barınağını ziyaret etti. Bakan Albayrak, çocukları için barınaktan hayvan sahiplendi. Bakan Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümünden ailece çok etkilendiklerini belirterek, "Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran'dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız." dedi.

İLK İCRAAT O YASA OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor" dedi. Gül, hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren çalışmanın da seçim sonrası ilk icraatlarından biri olacağını açıkladı.

VİCDANLARI KANATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olayın vicdanları kanattığını belirterek, "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. Hayvanları Koruma Kanunu'nda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız" ifadesini kullandı. Bahçeli, olayın "insanım" diyen herkesi infial ve isyana sürüklediğine işaret etti.

GEREKEN YAPILIYOR

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit olay yerinde inceleme yaptı. Belediye Başkanı Yılmazer, "Mahalle sakinleri tarafından yapılan talebin üzerine gelen iş makinesinin sebep olduğu bir iş kazası. Tüm canlıların yaşam hakkına saygımız var ve ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

BU BİR İŞ KAZASI

Yavru köpeği veterinere götüren hayvansever Nuray Ersoy, olayın muhtemelen iş kazası olduğunu söyledi. Olay yerinde inceleme yapan Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'e telefonla bilgi veren Ersoy, köpeği o halde görünce hemen veterinere götürdüğünü ve ardından suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

İŞ MAKİNASI ÇALIŞMIŞ

Ersoy, "Jandarmayla o bölgede inceleme yaparken mahalle sakinleri bize şunu söylediler: 'Burada bugün bu noktada iş makinesi çalıştı.' Yolun kenarlarını inceledik, hakikaten orada bir çalışma olmuş, topraklar kenara yığılmış, hayvanın yattığı yerde otlarda ezilme var" diye konuştu. "O gün tam o noktada iş makinesinin çalışması tesadüf mü? Muhtemelen iş kazası, göremezler, çok minik çünkü" dedi.

GALEYANA GELDİLER

Ölen köpeğin annesinin yol kenarındaki dikenlerin arasında doğum yaptığını aktaran Ersoy, "Ama çok üzücü bir olay. İnsanların bu kadar galeyana gelmesi... Bu bir iş kazası. Bir insan olduğunu düşünmek istemiyorum, ben her gün o yollarda besleme yapıyorum" şeklinde konuştu. Ölen yavru köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak ise, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm" dedi.

ANNESİ YALAMIŞ

Çakmak, "Olayın üzerinden yaklaşık 10 saat geçtiği için ve annesi yavrusunu yaladığı için -çünkü annesi yalıyor halde bulunmuş- Belki orada iş makinesi tarafından ezilmiş olsa bile anne yalayarak o kırılmış parçaları almış olabilir ama kesilme ihtimali de var" şeklinde konuştu.