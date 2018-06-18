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Sınav odasına darbe şifresi

Deniz Harp Akademisi Komutanlığı’nda öncesinde sınav hazırlama ve ölçme-değerlendirme odasına girişte kullanılan şifreli elektronik kilitlere ve odalarda kullanılan bazı dolaplara ait kilitlere ‘1507’ rakamının verildiği ortaya çıktı. Kilitlere bu şifreyi veren Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü ile Sınav Subayı ile meslekten ihraç edilirken Ölçme ve Değerlendirme Subayı geçici süreyle görevden uzaklaştırıldı. Bu üç subayın da daha sonradan ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla irtibat kurduğu belirlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 09:12
Sınav odasına darbe şifresi

2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi öncesinde Deniz Harp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde sınav hazırlama işlemleri gerçekleştiriliyordu. Bu şubede Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü olarak Hakan Bulut, Sınav Subayı olarak Veysel Yılmaz ve Ölçme ve Değerlendirme Subayı olarak ise İdris Emek görev yapıyordu.

ŞİFRE 15 TEMMUZ

Yapılan incelemede, bahse konu personelin sınav hazırlama odasına ve ölçme-değerlendirme odasına girişte kullandığı şifreli elektronik kilitlerin ve odalarda bulunan bazı dolaplara ait şifreli elektronik kilitlerin şifresini '1507' olarak belirlediği anlaşıldı. Bu şifrenin, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini çağrıştırdığı belirlendi.

2'Sİ İHRAÇ, 1'İ UZAKLAŞTIRMA

Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü Hakan Bulut ve Sınav Subayı Veysel Yılmaz ile meslekten ihraç edilirken Ölçme ve Değerlendirme Subayı İdris Emek'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ANKESÖRDEN TUTUKLANDILAR

Deniz Harp Akademisi'ndeki sınav odasına giriş şifrelerini 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihi olan '1507' olarak ayarlayan Hakan Bulut, Veysel Yılmaz ve İdris Emek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesör soruşturmasından çıktı. Bu üç isim hakkında ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem imamları ile görüştükleri iddiasıyla işlem yapıldı. Üç şüpheli de söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sınav odasına darbe şifresi
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